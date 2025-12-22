철도노조 23일 오전 총파업 예고…코레일 비상수송체제 돌입

민주노총 공공운수노조 전국철도노동조합이 예고한 총파업을 하루 앞둔 22일 경기도 의왕시 오봉역에서 화물열차가 이동하고 있다. 노조는 다른 공공기관과 형평성에 맞게 경영평가성과급 지급기준을 기본급의 80%가 아닌 100% 기준으로 산정할 것을 요구하고 있다. 연합뉴스

전국철도노동조합이 23일 오전 9시부로 무기한 총파업을 예고함에 따라 한국철도공사(코레일)가 22일 비상수송체제에 돌입했다.

먼저 승객이 많은 출퇴근 시간대 수도권 전철과 KTX 열차에는 운전 경력이 있는 내·외부 인력 등을 투입해 열차 운행 횟수를 최대한 확보키로 했다.

파업 예고 기간

수도권 전철은 평시 대비 75.4%(출근시간대는 90% 이상), KTX는 66.9%, 일반열차는 새마을호 59% 무궁화호 62% 수준으로 운행한다.

경강선·대경선·동해선·경의중앙선 등 일부 노선은 파업 시 배차간격이 40분에서 최대 1시간까지 늘어나는 경우도 있을 것으로 예상된다.

화물열차는 수출입 화물과 산업 필수품 등 긴급 화물 위주로 수송하고 평시 대비 21.5%로 유지한다.

기관사 등 대체인력은 열차 운행 경험과 비상 대처능력을 갖춘 경력자를 투입한다. 이들은 현장 실무 교육과 철도안전법·산업안전보건법에 따른 자격 및 법정교육을 완료했다고 코레일은 설명했다.

이용객들의 혼란을 예방하기 위해 모바일 앱 ‘코레일톡’과 홈페이지, 역 안내방송, 여객안내시스템(TIDS), 차내 영상장치 등을 통해 고객 안내를 강화한다.

노조가 파업에 들어갈 경우 운행이 중지된 열차는 코레일톡·홈페이지에 ‘운행 중지’로 표출되고,

운행 중지 예정인 열차 승차권은 개별 문자 메시지와 코레일톡 푸쉬 알림을 발송한다.

파업기간 열차 운행 중지로 승차권을 반환·변경하는 경우 해당 열차의 위약금은 면제된다. 운행이 중지된 열차 승차권은 따로 반환신청을 하지 않아도 전액 반환되며

코레일 관계자는 “열차 이용 전 운행 여부를 반드시 확인하고 바쁠 경우 버스 등 다른 교통수단을 이용해 줄 것을 당부드린다”고 말했다.

전국철도노동조합이 19일 서울역 앞에서 연 파업 돌입 긴급 기자회견에서 조합원들이 구호를 외치고 있다. 연합뉴스

파업 돌입 후 필수유지인원(근무조)들도 적법한 절차에 따라 준법투쟁을 진행한다는 계획이다.

파업 참여 대상 인원은 역대 최다인 1만2000여명에 달할 전망이다.

노조는 철도기관이 다른 공공기관 대비 현저히 낮은 수준의 성과급을 받으며 차별을 겪고 있다고 주장했다. 실제로 타 공공기관은 경평성과급 지급기준이 기본급의 100%지만, 철도기관은

기본급의 80%에 불과하다.

철도노조는 23일 오후 2시 광화문 동화면세점 앞에서 전국 조합원들이 참여하는 대규모 총파업 출정식을 진행한다는 방침이다.

강철 철도노조 위원장은 “조직의 명운을 걸고 한 치의 물러섬 없이 싸울 것”이라며 “정부의 흥정 시도에 결코 응하지 않을 것”이라고 강조했다.

성과급 지급 기준 정상화 문제때문에 수년째 노사가 심각한 갈등을 겪고 있을 뿐 아니라 직원들의 사기저하가 심해 정상적인 경영을 할 수 없을 정도”라고 호소했다.

코레일이 조속히 철도 경영을 정상화하고, 건강한 조직문화를 기반으로 국민 안전과 서비스 향상에만 집중하려면 해묵은 과제인 성과급 정상화가 절실하다”고 강조했다.