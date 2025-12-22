홍천 100년 숙원…용문~홍천 광역철도 예타 통과
강원도 홍천군민들의 100년 염원이 이루어졌다.
홍천군은 22일 강원도 핵심 SOC사업이자 홍천군 최대 숙원사업인 용문~홍천 광역철도가 기획재정부 제12차 재정사업평가위원회 심의를 거쳐 예비타당성조사에 최종 통과했다고 밝혔다.
이 사업은 용문역의 경의·중앙선을 홍천까지 연결하는 총연장 32.7㎞, 총사업비 1조 995억원의 사업이다. 지난해 2월 예비타당성조사에 착수해 지난 16일 분과위원회 심의를 거쳐 이번에 재정사업평가위원회에서 통과 확정됐다.
이로써 서울 면적의 3배, 제주도와 비슷한 크기로 전국에서 면적이 제일 넓으나 강원도내에서 유일하게 철도가 없던 홍천에도 철도망이 생길 수 있게 되었다.
수도권 연결 광역철도는 홍천에 많은 가능성과 기회를 가져올 것으로 예상된다.
용문~홍천 광역철도가 건설되면 버스로 45분 걸리는 양평군 용문까지는 24분, 청량리역까지는 1시간30분대에 도달할 수 있다. 정시성, 안전성, 경제성이 높은 철도만의 교통 서비스를 지역 주민과 방문객이 누릴 수 있을 것으로 보인다.
광역철도는 수도권과 하나의 생활권, 경제권으로 연결하여 인구유입, 생활인구 등 유동 인구를 확장시켜 지역소멸을 막고 기업유치 촉진, 새로운 경제활동 창출을 통해 지역경제에 활력을 불어넣을 것으로 기대된다.
예비타당성조사 통과까지는 2007년 예타조사 탈락 이후 18년 만의 재도전으로 많은 어려움이 있었다.
군은 조사평가의 낮은 경제성을 극복하기 위해 강원도, 강원연구원 등 관계기관과 긴밀히 협력해 경제성 향상 방안을 마련했다. 정책성에서도 높은 평가가 이루어질 수 있도록 생활인구, 귀농·귀촌, 유발수요, 군장병 이동권 등 홍천군만의 장점을 잘 나타낸 사업특화항목을 발굴하여 중앙부처를 설득해 나갔다.
군민염원과 사업필요성을 알리기 위한 홍보활동에도 적극 나섰다. 국회, 중앙부처, 철도공단을 수시로 방문하는 한편, 지하철 국회의사당역, 오송역, 세종 BRT 버스 홍보 등 정치권과 관련기관 대상의 홍보에도 힘을 쏟았다.
지역의 각계각층에서 연일 끊임없이 건의서, 성명서를 발표하였으며 주민들이 직접 세종청사를 찾아 군민염원을 알리기 위한 릴레이 홍보 캠페인을 매주 이어 나갔고 지역 어르신과 어린이가 직접 그린 120여 점의 홍천철도 유치염원 글과 그림을 책자로 만들어 정치권과 중앙부처에 전달하기도 했다.
민관이 하나 된 다각적인 노력의 결과, 경제성의 열세를 극복하고 정책성, 지역균형발전 등 종합적 평가 끝에 사업의 타당성을 인정받아 예비타당성조사를 통과하는 성과를 거둔 것으로 군은 분석하고 있다.
홍천에서 철도 건설이 거론된 것은 100년 전으로 거슬러 올라간다. 군이 발굴한 역사자료에 따르면 일제강점기 시절 매일신보는 1920년 3월 4일 자 ‘경춘전궤 출원 자본금 600만원’ 기사에서 경춘선과 함께 홍천 반석리~인제~양양까지 철도를 놓는 동해안 횡단선이 추진된다고 보도했다.
이어 매일신보 1937년 1월29일자에는 경기도 용문 일대의 철도 유치 진정서에 홍천군민과 인제군민 1만1000명이 동참했다는 기사가 게재됐다.
2007년 용문~홍천 철도 건설 사업은 예타조사까지 받았으나 경제성 지표인 비용 대비 편익이 낮아 무산됐다. 2021년 제4차 국가철도망 구축 계획에 마침내 용문~홍천 철도 건설 사업이 포함됐고 지난해 2월 기재부는 예타조사에 착수했다.
홍천군 관계자는 “예비타당성조사 통과를 위한 홍천군민의 적극적인 협조와 지원에 깊이 감사드린”며 “예타 조사 이후 진행될 후속 절차인 타당성조사 및 기본계획 과정에서 관계기관과 긴밀히 협력하여 용문~홍천 광역철도가 조속히 착공될 수 있도록 적극 대응해 나가겠다”고 말했다.
홍천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
