“소주 한 병 마시면 이튿날 아침 음주운전으로 적발될 수 있어”

경북경찰청, 매주 금요일 전국 일제 단속 포함 주·야 불문으로 주 3회 이상 단속





경북경찰청은 연말연시를 맞아 들뜬 분위기에 다소 느슨해질 수 있는 음주운전 분위기를 제압하고 교통사고 예방을 위해 음주·약물운전 집중단속을 실시한다고 22일 밝혔다.



이번 단속은 연말연시 음주운전에 대한 경각심을 높이고 음주교통사고를 예방하기 위해 진행되며 최근 실시되고 있는 아침 시간대 음주운전뿐만 아니라 음주운전에 취약한 시간대인 야간에도 집중적으로 단속을 실시한다.



특별단속은 유흥·식당가, 고속도로TG·휴게소, 스쿨존 및 인근 번화가 등 각 지역별 실정에 맞게 음주사고 다발지역을 선정해 매주 금요일 전국 일제 단속을 포함해 주·야 불문으로 주 3회 이상 단속을 할 계획이다.



경북경찰청 관계자는 “소주 한 잔만으로도 음주단속 수치가 나오고 소주 1병을 마신 경우 이튿날 아침에도 음주운전으로 적발될 수 있다”며 “술을 마신 경우 대리운전 및 대중교통을 이용하는 등 교통법규를 준수하고 음주운전 근절을 위해 도민 모두가 적극적으로 동참해달라”고 당부했다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



