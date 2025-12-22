“어쩌면 당신의 이야기”…구교환·문가영의 멜로 ‘만약에 우리’

영화 ‘만약에 우리’에서 멜로 호흡을 맞춘 배우 구교환(왼쪽 사진)과 문가영. 실제 14세 차이인 두 사람은 극 중 또래의 알콩달콩한 사랑을 그려냈다. 구교환은 “기술과 감정을 겸비한 문가영의 연기가 놀라웠다”고 칭찬했고, 문가영은 “선배와 함께해 영광이었다. 보고 배운 게 많다”고 말했다. 쇼박스 제공

영화 ‘모가디슈’, 드라마 ‘D.P’등 장르물에서 강렬하면서도 독특한 연기 색채를 확립해왔다.

출신인 김 감독은 전작 ‘82년생 김지영’(2019)으로 장편 연출 데뷔를 했으며, 인물의 섬세한 감정선을 포착하는 데 강점을 지닌 연출가다. 구교환은 “감독님이 전체적인 연기 밸런스를 잡아주셨다. 특히 서로의 감정을 완전히 알 수 없는 연애의 특성을 고려해 나와 문가영에게 각각 따로 ‘비밀 디렉션’을 준 세심함이 인상적이었다”며 “이런 감독을 만나다니 복 받았다는 생각이 들었다”고 전했다.