이창용 ‘남 탓’ 논란에도… 한은 직원 55%가 “우수” 호평
최근 고환율을 ‘서학 개미’ 탓으로 돌렸다가 여론의 뭇매를 맞은 이창용 한국은행 총재에 대해 직원의 절반 이상이 “한은의 국내외 위상을 크게 높였다”며 우수하다고 평가했다. 다만 급여 등 직원의 처우 개선을 비롯한 내부 살림을 잘했냐는 설문에는 긍정적인 응답이 많지 않았다.
한은 노동조합이 22일 공개한 이 총재에 대한 조합원 대상 설문 조사 결과에 따르면 그는 재임 기간 전체 평가에서 ‘매우 우수’ 13%, ‘우수’ 42%로 총 55%의 긍정 응답을 얻었다. ‘보통’은 36%, ‘개선 필요’는 7%, ‘매우 개선 필요’는 1%다. 그가 가장 좋은 평가를 받은 것은 한은의 국내외 위상 관련 설문이다. 국내 위상이 올랐냐는 설문에 ‘매우 그렇다’는 응답이 22%, ‘그렇다’가 42% 나왔다. 국제 위상이 올랐냐는 설문에는 ‘매우 그렇다’는 응답이 25%, ‘그렇다’가 37%를 차지했다.
이 총재의 적극적인 대외 소통 활동이 통화 정책의 효과성을 높였냐는 설문에도 ‘매우 그렇다’는 응답이 17%, ‘그렇다’가 40%로 긍정 평가가 57%나 됐다. 물가 안정 정책과 금융 안정 정책이 효과적이었냐는 설문에는 각각 51%, 41%가 긍정적으로 답변했다. 거시 건전성 정책 집행권·금융사 검사권 등을 얻는 권한 정상화 노력을 잘했냐는 설문과 스테이블코인 대응을 잘했냐는 설문에 대한 긍정 응답률은 각각 46%, 42%로 절반을 넘지 못했다.
내부 경영에 대한 평가는 더 나쁘다. 이 총재 임기 중 승진이나 학술 연수 대상자 선정 등 인사가 공정했냐는 설문에는 긍정 응답률이 28%에 불과했다. 급여에 대해서도 ‘아니다’라는 응답과 ‘매우 아니다’가 35%나 됐다. 코로나19 대유행 이후 지난 5년간 한은 직원의 평균 임금 인상률이 KB국민·신한·하나·우리 4대 은행 대비 11% 포인트 뒤처졌다는 것이 한은 노조의 설명이다. 한은 직원은 3~4급 직원 기준 현재 연봉이 3000만원가량 높아야 한다고 보고 있다.
한은 노조는 “이 총재가 한은의 폐쇄적인 이미지를 탈피하고 이슈를 이끌어가는 등 노력에 긍정적으로 평가하고 있다”면서도 “화려한 스포트라이트가 그를 비추는 동안 묵묵히 일한 직원의 처우를 개선하기 위해 나서달라”고 말했다.
김진욱 기자 reality@kmib.co.kr
