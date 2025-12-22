“셋째 낳으면 1억” 비과세 출산장려금 주는 회사 ‘어디’
글로벌 농기계 기업 TYM, 출산장려금 지급액 10억 돌파
자녀 1명당 1억원의 출산 장려금을 지급해 화제가 된 부영에 이어 글로벌 농기계 기업 TYM의 출산 장려금 제도가 주목받고 있다. TYM은 자녀 수에 따라 장려금을 차등 지급하는데, 셋째를 출산하면 1억원을 지급한다.
TYM은 지난해 도입한 ‘출산 장려금 제도’의 누적 지급액이 10억원을 넘어섰다고 22일 밝혔다. TYM은 직원이 첫째를 출산하면 1000만원, 둘째를 출산하면 3000만원을 지급한다. 셋째부터는 1억원을 지급한다. 출산 장려금은 정부의 기업 출산장려금 비과세 정책에 따라 전액 비과세 혜택이 적용된다. 회사가 지급한 금액을 직원들은 실수령하게 되는 셈이다.
이같은 출산장려금 제도는 저출산 문제 해결에 앞장서 온 김희용 TYM 회장의 의지가 반영된 것으로 전해졌다.
이 외에도 TYM은 임신기 직원에게는 하루 2시간 단축 근로를 제공한다. 출산 전후 90일 휴가, 배우자 출산 휴가 제도 등도 운영 중이다.
TYM은 “임직원의 안정적인 출산과 양육을 전폭적으로 지원하고 있다”며 “제도 운영의 취지를 살려 임직원의 복지 혜택을 지속 확대할 계획”이라고 전했다.
한편 부영을 시작으로 출산 장려금을 지급하는 기업들은 늘어나는 추세다. 쌍방울그룹은 지난해부터 첫째 3000만원, 둘째 6000만원, 셋째 1억원의 출산 장려금을 지급 중이다. 크래프톤도 출산 장려금 6000만원과 최대 4000만원의 육아지원금, 육아휴직 최대 2년 등의 제도를 운영 중이다.
