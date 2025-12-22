“블록체인이 친구처럼”… 부산디지털자산거래소, 공식 캐릭터 ‘비바부’ 공개

비바(VIVA)+부산(Bu)+비트코인(B)’의 만남…‘블록체인 위크 인 부산 2025’ 현장서 첫선

“어려운 디지털 금융, 남녀노소 누구나 친근하게 다가가는 통로 될 것”

부산디지털자산거래소(Bdan)가 공개한 공식 캐릭터 ‘비바부(VIVABU)’. 디지털 시대의 희망과 기회, 블록체인 도시 부산의 미래 비전을 상징하는 캐릭터다. 비단 제공

부산디지털자산거래소(Bdan·비단)가 공식 캐릭터 ‘비바부(VIVABU)’를 전격 공개하며 디지털 시대에 대한 긍정적 메시지 확산에 나섰다. 비바부는 22일 개막한 ‘블록체인 위크 인 부산 2025’ 현장에서 처음 공개된 캐릭터로, 블록체인과 디지털자산이 낯선 시민과 이용자들이 보다 친근하게 다가갈 수 있도록 기획됐다.



비바부는 디지털 세계에서 태어난 ‘부의 요정’이라는 설정을 바탕으로 디지털 시대의 부와 기회, 미래의 방향성을 상징한다. 캐릭터 이름은 ‘살아 있다’, ‘앞으로 나아가라’는 의미를 담은 감탄사 ‘비바(VIVA)’와 부(富), 부산의 영문 이니셜 ‘Bu’, 블록체인과 비트코인을 상징하는 ‘B’를 결합해 완성됐다. 이를 통해 부산과 디지털 세계가 새로운 에너지로 연결되고, 미래를 향해 나아간다는 메시지를 담았다.



특히 비바부는 대한민국 유일의 블록체인 규제자유특구인 부산을 매개로 디지털 세계와 현실 세계를 잇는 존재로 표현됐다. 이는 부산이 블록체인과 디지털금융 혁신의 중심지로 도약하겠다는 비전을 상징적으로 보여준다.



비바부 캐릭터를 총괄 기획한 김상민 부산디지털자산거래소 대표는 “비바부는 블록체인과 디지털금융이 어렵고 낯설게 느껴지는 분들도 편안하게 다가갈 수 있는 친구 같은 존재가 될 것”이라며 “따뜻하고 친근한 캐릭터를 통해 남녀노소 누구나 디지털 시대의 변화와 가능성을 자연스럽게 이해하고 함께 성장해 나가길 기대한다”고 말했다.



부산디지털자산거래소는 앞으로 비바부를 활용해 디지털자산과 블록체인에 대한 다양한 콘텐츠와 커뮤니케이션을 순차적으로 선보이며 시민과의 소통을 강화해 나갈 계획이다.



이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr



