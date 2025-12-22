‘대도시 특례’ 개선해야…진주·원주·아산·구미시 한목소리

22일 국회서 ‘지방자치 균형성장발전을 위한 원주·아산·구미·진주 공동 포럼’

22일 국회 의원회관에서 ‘지방자치 균형성장발전을 위한 원주·아산·구미·진주 공동 포럼’이 열리고 있다. 진주시 제공

진주·원주·아산·구미 4개 시 시장의 공동선언문도 채택됐다. 인구 30만 명·면적 500㎢ 이상의 지자체에 대도시 특례를 부여할 수 있도록 ‘지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법’ 일부개정안의 조속한 통과, 지방 거점도시의 자율적 성장 여건을 뒷받침할 제도적 기반 마련, 실질적 권한 이양 등을 담았다.