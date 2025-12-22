‘대도시 특례’ 개선해야…진주·원주·아산·구미시 한목소리
22일 국회서 ‘지방자치 균형성장발전을 위한 원주·아산·구미·진주 공동 포럼’
‘지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법’에 규정된 대도시 특례 요건이 실효성이 없어 개선이 절실하다는 목소리가 커지고 있다.
경남 진주시는 22일 국회 의원회관에서 열린 ‘지방자치 균형성장발전을 위한 원주·아산·구미·진주 공동 포럼’에서 현행 대도시 특례제도의 비현실적 기준을 개선해야 한다고 주장했다.
진주시와 원주·아산·구미시가 공동 주최한 포럼에는 진주의 박대출·강민국 의원, 원주 박정하·송기헌 의원, 아산의 복기왕 의원, 구미의 구자근·강명구 의원이 함께 참여해 대도시 특례 개선을 통한 지역 균형발전 방안을 모색했다.
진주시 등에 따르면 현행 ‘지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법’ 제58조는 ‘인구 30만 이상인 지방자치단체로서 면적이 1000㎢ 이상인 지방자치단체의 경우 이를 인구 50만 대도시로 본다’고 규정하고 있다. 하지만 이 요건을 충족하는 지자체가 없어 제도의 실효성에 의문부호가 달린다.
기조강연을 맡은 김종석 대통령직속 지방시대위원은 ‘지방시대 특례제도의 취지와 지역 균형발전을 위한 제도개선 과제’를 제시하고, 대도시 특례제도의 합리적 개선 필요성을 강조했다.
이어진 발표에서도 50만 대도시를 위한 발전 전략, 대도시 특례 확보를 위한 전략과 대응 방안 등이 논의됐다. 대도시 특례 기준 완화가 지자체의 행정·재정 자율성을 높이고, 지역 주도 균형발전을 촉진하는 제도적 기반이 될 수 있다는데 뜻을 모았다.
진주·원주·아산·구미 4개 시 시장의 공동선언문도 채택됐다. 인구 30만 명·면적 500㎢ 이상의 지자체에 대도시 특례를 부여할 수 있도록 ‘지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법’ 일부개정안의 조속한 통과, 지방 거점도시의 자율적 성장 여건을 뒷받침할 제도적 기반 마련, 실질적 권한 이양 등을 담았다.
조규일 진주시장은 “지방 거점도시의 정책실행 여건과 권한을 실질적으로 뒷받침할 제도적 기반이 필요하다”며 “ 앞으로도 원주·아산·구미시와 협력해 합리적인 대도시 특례제도 개선이 이뤄지도록 노력하겠다”고 말했다.
진주=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
