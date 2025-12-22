안 쓰는 기프티콘, 수수료 없이 바꾼다… ‘비단 팝팝’이 떴다

부산디지털자산거래소, 디지털상품권 플랫폼 ‘비단 팝팝(POPPOP)’ 정식 론칭

40여 브랜드 2000여 종 자유 교환… 소액권 여러 장 모아 고액권 전환도 가능

수수료·만기 손실 없는 새로운 소비 생태계 제시

부산디지털자산거래소(Bdan)가 선보인 디지털 상품권 교환 플랫폼 ‘비단 팝팝(POPPOP)’ 홍보 이미지.

부산디지털자산거래소(Bdan·비단)가 모든 디지털 상품권을 자유롭게 교환할 수 있는 혁신 플랫폼 ‘비단 팝팝(POPPOP)’을 정식 론칭했다. 비단은 22일 열린 ‘블록체인 위크 인 부산 2025’ 콘퍼런스에서 기존 상품권 서비스의 한계를 보완한 비단 팝팝 애플리케이션을 공개했다.



비단 팝팝은 식음료, 영화, 도서, 마트, 호텔 등 소비자 이용 빈도가 높은 40개 인기 브랜드, 2000여 종의 디지털 상품권을 수수료 없이 자유롭게 교환할 수 있는 플랫폼이다. 특히 상품권을 단순 구매·사용하는 방식에서 벗어나, 브랜드 간 교환과 재선물까지 가능하도록 설계된 점이 가장 큰 특징이다.



이 플랫폼을 이용하면 사용하지 못한 상품권이나 선물 받은 소액 상품권을 원하는 다른 브랜드 상품권으로 교환할 수 있으며, 여러 장의 소액권을 모아 고액 상품권으로 바꾸는 것도 가능하다. 예를 들어 2만원권 상품권 여러 장을 합쳐 10만원권 상품권으로 교환하는 방식이다. 만기 시에도 수수료 차감 없이 100% 가치가 보존돼 소비자 손실을 최소화했다.



비단은 이러한 구조를 통해 사용되지 않고 사장되던 상품권의 가치를 다시 순환시키고, 디지털 상품권의 활용 범위를 대폭 확장할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 단순 결제 수단을 넘어 ‘자산’으로서의 상품권 개념을 제시했다는 평가도 나온다.



비단 팝팝은 기술벤처기업 엑시노와의 협업으로 운영된다. 비단은 서비스 운영과 마케팅을 담당하고, 엑시노는 플랫폼 기술 지원을 맡는다.



김상민 부산디지털자산거래소 대표는 “비단 팝팝 하나로 모든 상품권의 결제와 교환, 선물까지 자유롭게 거래하는 환경을 만들어가겠다”며 “디지털 상품권의 가치를 무한히 확장할 수 있는 획기적인 플랫폼으로 자리매김할 것”이라고 말했다.



비단 팝팝은 안드로이드 플레이스토어와 iOS 앱스토어를 통해 다운로드할 수 있다.



이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 부산디지털자산거래소(Bdan·비단)가 모든 디지털 상품권을 자유롭게 교환할 수 있는 혁신 플랫폼 ‘비단 팝팝(POPPOP)’을 정식 론칭했다. 비단은 22일 열린 ‘블록체인 위크 인 부산 2025’ 콘퍼런스에서 기존 상품권 서비스의 한계를 보완한 비단 팝팝 애플리케이션을 공개했다.비단 팝팝은 식음료, 영화, 도서, 마트, 호텔 등 소비자 이용 빈도가 높은 40개 인기 브랜드, 2000여 종의 디지털 상품권을 수수료 없이 자유롭게 교환할 수 있는 플랫폼이다. 특히 상품권을 단순 구매·사용하는 방식에서 벗어나, 브랜드 간 교환과 재선물까지 가능하도록 설계된 점이 가장 큰 특징이다.이 플랫폼을 이용하면 사용하지 못한 상품권이나 선물 받은 소액 상품권을 원하는 다른 브랜드 상품권으로 교환할 수 있으며, 여러 장의 소액권을 모아 고액 상품권으로 바꾸는 것도 가능하다. 예를 들어 2만원권 상품권 여러 장을 합쳐 10만원권 상품권으로 교환하는 방식이다. 만기 시에도 수수료 차감 없이 100% 가치가 보존돼 소비자 손실을 최소화했다.비단은 이러한 구조를 통해 사용되지 않고 사장되던 상품권의 가치를 다시 순환시키고, 디지털 상품권의 활용 범위를 대폭 확장할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 단순 결제 수단을 넘어 ‘자산’으로서의 상품권 개념을 제시했다는 평가도 나온다.비단 팝팝은 기술벤처기업 엑시노와의 협업으로 운영된다. 비단은 서비스 운영과 마케팅을 담당하고, 엑시노는 플랫폼 기술 지원을 맡는다.김상민 부산디지털자산거래소 대표는 “비단 팝팝 하나로 모든 상품권의 결제와 교환, 선물까지 자유롭게 거래하는 환경을 만들어가겠다”며 “디지털 상품권의 가치를 무한히 확장할 수 있는 획기적인 플랫폼으로 자리매김할 것”이라고 말했다.비단 팝팝은 안드로이드 플레이스토어와 iOS 앱스토어를 통해 다운로드할 수 있다.이은철 기자 dldms8781@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지