안호상 세종문화회관 사장 “시민에게 더 깊고 더 넓은 극장 경험 제공”
2026년 27개 작품 226회 공연… 옥상정원 조성 및 서울시발레단 예술감독 선임 예정
세종문화회관이 제작극장 전환 5년 차인 2026년 전속 예술단 중심의 시즌을 알렸다. 서울시극단‧뮤지컬단‧오페라단‧합창단‧국악관현악단‧무용단‧발레단 등 7개 전속 예술단의 작품 23편과 기획·공동주최 작품 4편 등 총 27개 작품 226회 공연이 준비됐다. 여름에 열리는 컨템포러리 축제 ‘싱크넥스트’, 가을에 열리는 대한민국국악관현악축제 그리고 연중 야외 공연 프로그램은 추후 공개될 예정이다.
안호상 세종문화회관 사장은 22일 서울 종로구 세종문화회관 S씨어터에서 기자간담회를 열고 ‘2026 세종시즌’ 라인업과 주요 사업 계획을 발표했다. 안 사장은 “2026년은 그동안 제작극장으로서 축적해온 창작 성과가 정식 레퍼토리로 공고히 자리잡으며 국제적으로 경쟁력을 갖춘 극장으로 도약하는 해”라면서 “시민에게 더 깊고 더 넓은 극장 경험을 제공하겠다”고 강조했다.
올해 세종문화회관의 연간 방문객은 약 312만 명으로 집계됐다. 2024년 대비 유료 관객 수는 30%나 증가했다. 이런 성과의 배경으로 안 사장은 세종문화회관이 전속 예술단 중심의 제작극장으로 안착한 것, 각 예술단 레퍼토리들의 경쟁력이 강화된 것 그리고 극장 경험의 새로운 패러다임을 제시한 것을 꼽았다. 특히 안 사장은 “공연계 최초로 구독 시스템 도입, 공연 굿즈 등을 모은 서울아트굿즈페스티벌 개최, 공연장에서 미식 등 새로운 경험을 제공하는 ‘세종 인스피레이션’ 시리즈가 극장에 대한 관객의 관심을 끌어올렸다”고 설명했다.
세종문화회관이 2026년 새롭게 도입하거나 시작하는 것 가운데 눈길을 끄는 것은 옥상정원 프로젝트와 서울시발레단 예술감독 선임이다. 세종문화회관은 대극장 옥상에 식음료 공간을 조성하는 한편 공연과 전시 등 문화프로그램을 운영해 시민과 관광객을 위한 공간으로 조성할 예정이다. 그리고 국내 발레계에 컨템포러리 발레에 대한 열풍을 일으킨 서울시발레단의 경우 그동안 프로듀서 중심으로 운영됐지만, 내년 상반기까지는 예술감독 선정을 완료할 계획이다.
안 사장은 “전 세계가 서울 시민이 무엇에 열광하는지 궁금해할 정도로 서울이 세계 예술의 중심지로 다가가고 있다. 세종문화회관이 새로운 예술의 표준을 만들어야 한다는 책임감으로 내년 시즌을 준비하고 있다”고 밝혔다. 그러면서 “이제 공연장은 인공지능이나 넷플릭스 같은 OTT와 경쟁할 수 있는 콘텐츠를 만들어야 살아남을 수 있다”고 부연했다.
장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사