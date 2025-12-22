김건희특검, 이원석 전 검찰총장 소환 통보
수사무마 의혹 관련 참고인 자격
김건희 여사 수사 무마 의혹과 관련해 특검이 이원석 전 검찰총장에게 소환을 통보했다.
오정희 특검보는 “김건희씨 디올백 명품 수수 사건 등 수사 무마 의혹과 관련해 이원석 전 검찰총장에게 24일 오후 2시 특검 사무실에 출석해 참고인 조사를 받을 것을 이날 통지했다”고 22일 밝혔다.
이 전 총장은 서울중앙지검이 김 여사를 둘러싼 명품 가방 수수 사건, 도이치모터스 주가조작 의혹 사건 등을 수사하던 지난해 5월 면밀한 수사를 당부하며 전담팀 구성을 지시했다. 특검은 김 여사가 지난해 5월쯤 당시 박성재 법무부 장관에게 ‘내 수사가 어떻게 진행되고 있느냐’는 취지의 텔레그램 메시지를 보낸 정황에 근거해 수사 무마 시도가 있었는지 조사 중이다.
특검은 김 여사 사건을 무혐의 처분한 이창수 전 서울중앙지검장에게 오는 26일 오전 10시 재소환을 통보했다. 앞서 특검은 이날 이 전 지검장을 피의자 신분으로 소환해 조사할 예정이었지만 그는 변호인 일정을 사유로 불출석했다.
특검은 당시 실무를 담당한 검사 1명에게 이 전 지검장과 같은 날 같은 시간에 출석할 것을 통보하고, 또 다른 실무 검사 1명에게는 23일 오전 10시 출석을 통보했다.
박재현 기자 jhyun@kmib.co.kr
