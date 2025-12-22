넥슨재단·BIKO·대구교육청, 정보 교육 지원 MOU 체결

넥슨 제공

넥슨재단은 한국비버정보교육연합(BIKO), 대구광역시교육청과 함께 컴퓨팅 사고력 및 정보교육 역량 강화를 위한 3자 업무협약(MOU)을 체결했다고 22일 밝혔다.

협약은 관내 초·중·고등학교 학생 및 교사를 대상으로 학교 현장의 정보 교육을 체계적으로 지원하고, 교원 연수와 학생 수업을 연계한 교육 환경을 조성하기 위해 이뤄졌다. 협약 추진 기간은 2027년 2월까지다.