“아무것도 바뀐게 없어”…제주항공 참사 유가족들 눈물의 호소
참사 1주기 앞두고 기자회견
사회적참사 피해자들과 연대
“(참사 1주기가 되도록) 아무것도 바뀐 것이 없습니다. 온전한 진상규명이 이뤄질 수 있도록 함께 해주십시오…”
12·29 무안공항 제주항공 참사 유가족협의회와 광주시민단체협의회 등 광주·전남 시민단체는 참사 1주기를 일주일 앞둔 22일 오후 광주 동구 전일빌딩245에서 기자회견을 열고 완전한 진상규명을 호소했다.
유가족협의회는 이날 “참사 1주기가 가까워진 지금까지도 단 하나의 분명한 진실조차 쥐지 못했다”며 “다른 사회적 참사 유가족들과 만난 결과 참사에는 ‘국가의 부재’라는 공통된 경험이 맞닿아 있다는 것을 확인했다"고 밝혔다.
이어 “유가족들이 겪고있는 비극은 2024년 12월 29일에 멈춘 과거가 아니다”면서 “지금 이순간도 비행기를 이용하는 국민들의 생명과 안전에 직결된 문제”라고 강조했다.
시민사회단체도 “진실을 밝히는 일은 더 이상 유가족만의 외로운 싸움이 돼선 안될 것”이라며 “진상규명은 늦지 않았다. 참사 1주기를 기해 본격적인 대책 기구를 구성해 유가족들과 공동대응할 것”이라고 밝혔다.
기자회견에 이어 유가족협의회는 상품백화점, 대구지하철 화재, 세월호, 이태원, 오송지하차도, 아리셀 등 사회적참사 피해자들과 원탁회의를 개최했다. 원탁회의는 ‘책임져야 할 국가의 부재와 부인’을 주제로 반복되는 사회적 재난의 구조적 원인 등 문제를 공론화하기 위해 마련됐다.
참사 1주기를 앞두고 추모 분위기도 고조되고 있다. 이날부터 일주일간 참사 현장인 무안국제공항을 비롯해 광주 동구 전일빌딩245, 전남 무안군 전남도청 등 전국에 추모분향소가 운영된다.
참사 1주기 이틀 전인 27일에는 5·18민주광장에서 시민추모대회가, 전날인 28일에는 무안국제공항에서 희생자를 추모하는 종교행사가 각각 개최된다.
참사 당일인 29일에는 국토부와 유가족협의회가 주관하는 공식 추모식이 무안공항에서 개최된다. 공식 추모식에는 유가족, 정부, 국회 관계자 등 1200여명이 모여 희생자들을 애도하고, 항공사고 재발방지를 다짐할 예정이다. 추모식은 참사 발생 시각인 오전 9시3분부터 1분간 광주·전남 전역에 추모 사이렌이 울리며 시작된다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사