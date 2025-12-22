재정 위기 속 성과…의정부시, 지방재정분석 ‘최우수’ 선정
긴축·노력 결실…경기북부 유일 ‘가’ 등급 획득
투명·효율적 재정 운영 장관 표창·특교세 확보
어려운 재정 여건 속 시민 체감형 재정 성과
재정 위기 속에서도 철저한 긴축과 전략적 운영을 이어온 경기 의정부시가 마침내 전국에서 가장 모범적인 재정 운용 도시로 자리매김했다.
의정부시는 행정안전부가 실시한 ‘2025년(FY2024) 지방재정분석 평가’에서 종합 분야 최우수 자치단체로 선정돼 장관 표창과 특별교부세 1억원을 확보했다고 22일 밝혔다.
전국 243개 지방자치단체를 대상으로 한 이번 평가에서 종합 최우수기관은 단 13곳에 불과하며, 의정부시는 경기북부 시 단위 가운데 유일하게 최고 등급인 ‘가’ 등급을 받았다.
이번 성과는 그 의미가 남다르다. 의정부시는 그동안 열악한 재정 여건 속에서 대형 사업 추진의 어려움, 필수 사업 위주의 예산 편성, 강도 높은 지출 구조조정 등 쉽지 않은 선택을 이어와야 했다.
시민 생활과 직결된 행정 서비스를 지키기 위해 ‘선택과 집중’이라는 원칙 아래 재정 운영의 체질 개선에 나서야 했던 상황이었다.
그럼에도 시는 위기를 회피하지 않고 정면으로 돌파했다. 지방세 징수율 제고를 통한 세수 확충, 불필요한 지출을 줄인 효율적인 예산 편성과 집행, 그리고 재정 운용 전반의 구조를 점검하는 관리 체계를 구축하며 한 푼의 예산도 허투루 쓰지 않는 데 집중했다.
이러한 노력은 재정 효율성 지표 개선으로 이어졌고, 어려운 여건 속에서도 안정적인 시 살림을 유지하는 성과를 냈다.
아울러 통합재정수지 개선과 채무 관리 강화 등 중장기적 관점에서 재정 건전성을 회복하려는 정책 기조 역시 이번 평가에서 높은 점수를 받았다. 단기 성과보다 지속 가능한 재정 구조를 우선한 전략이 전국 최고 평가라는 결실로 이어진 셈이다.
김동근 의정부시장은 “이번 재정분석 종합 분야 최우수 선정은 의정부시가 시민들의 세금을 낭비하지 않고 꼭 필요한 곳에 투명하게 사용하기 위해 노력한 결과”라며 “앞으로도 어려운 재정 여건이지만 적극적인 세수 확보와 전략적인 재정 운용을 통해 시민 여러분이 체감할 수 있는 도시의 변화를 만들겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사