재정 위기 속 성과…의정부시, 지방재정분석 ‘최우수’ 선정

긴축·노력 결실…경기북부 유일 ‘가’ 등급 획득

투명·효율적 재정 운영 장관 표창·특교세 확보

어려운 재정 여건 속 시민 체감형 재정 성과

김동근 의정부시장이 ‘2025년(FY2024) 지방재정분석 평가’ 종합 분야 최우수 자치단체 선정 피켓을 들고 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공

의정부시는 행정안전부가 실시한 ‘2025년(FY2024) 지방재정분석 평가’에서 종합 분야 최우수 자치단체로 선정돼 장관 표창과 특별교부세 1억원을 확보했다고 22일 밝혔다.

전국 243개 지방자치단체를 대상으로 한 이번 평가에서 종합 최우수기관은 단 13곳에 불과하며, 의정부시는 경기북부 시 단위 가운데 유일하게 최고 등급인 ‘가’ 등급을 받았다.