“기본급 최대 100%”…삼성전자 올 하반기 성과급 확정
삼성전자 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS)부문이 올해 하반기 기본급 최대 100% 성과급을 받는다.
삼성전자는 22일 오후 사내망을 통해 올 하반기 ‘목표달성 장려금(TAI·Target Achievement Incentive)’ 지급률을 공지했다. 24일에 지급된다.
TAI는 삼성전자 성과급 제도 중 하나다.
매년 상·하반기 한 차례씩 실적을 토대로 소속 사업 부문과 사업부 평가를 합쳐 최대 월 기본급 100%까지 차등 지급한다.
메모리사업부의 경우 100%의 TAI가 책정됐다. 올 상반기엔 25%가 지급됐었다. 하반기 들어 HBM 공급 고객사를 확대하고 인공지능(AI) 인프라 투자 확대로 범용 D램 가격이 뛰면서 실적이 개선된 영향으로 보인다.
증권가는 삼성전자 메모리사업부 영업이익이 상반기 약 6조3500억원에서 하반기 23조원 이상으로 크게 늘어날 것이라고 보고 있다. 연간으로는 30조원에 육박하는 영업이익을 기록할 전망이다.
삼성전자는 내년 초 2025년 잠정 실적을 발표할 예정이다.
메모리사업부 외에 DS부문 내에선 시스템LSI 25%, 파운드리는 25%, 반도체연구소는 100%의 지급률이 책정됐다. SAIT(옛 삼성종합기술원)는 37.5%를 받는다.
디바이스경험(DX)부문은 영상디스플레이(VD)·생활가전사업부는 각각 월 기본급의 37.5%, 37.5%를 받을 것으로 공지됐다.
모바일경험(MX) 사업부는 올 하반기에 출시한 갤럭시 Z 폴드·플립 7 판매가 호조세를 이어가면서 사업부 중 가장 높은 지급률인 75%가 책정됐다. 이밖에 의료기기사업부는 75%, 네트워크사업부는 75%를 각각 지급받는다.
