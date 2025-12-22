성문안CC, 2년 연속 한국 10대 골프장 선정
서울경제골프먼스리 선정해 발표
종합 레저 기업 HDC리조트가 운영하는 강원특별자치도 원주시 소재 성문안CC가 ‘2025 서울경제 한국 10대 골프장’에 2년 연속 선정됐다.
성문안CC는 웅장한 자연 지형을 그대로 살린 독보적인 코스 설계, 최상급 벤트그라스 페어웨이, 한국건축가협회 건축상을 수상한 상징적인 클럽 하우스, 그리고 연중 최고 수준으로 유지되는 코스 컨디션을 통해 개장 3년 만에 골프의 새로운 기준으로 자리매김했다.
이번 수상은 단순한 평가를 넘어 전문가와 골퍼 모두에게 ‘한국을 대표하는 프리미엄 골프장’임을 공식적으로 인정받은 성과다.
성문안CC가 속한 오크밸리 리조트는 성문안CC를 비롯해 고품격 회원제 오크밸리CC, 자연과 스포츠가 결합된 오크힐스CC, 셀프 라운드의 새로운 패러다임을 제시한 월송리CC까지 국내 단일 단지 최대 규모인 90홀의 골프 코스를 보유한 대한민국 최상급 골프 리조트이다.
여기에 골프를 중심으로 휴식, 문화, 예술, 스포츠, 엔터테인먼트가 유기적으로 연결된 오크밸리의 초대형 리조트 인프라가 더해져 ‘체류형 골프 여정’의 완성형을 구현해냈다.
실제로 90홀의 다채로운 코스를 여유롭게 넘나들며 라운드, 연습, 휴식의 리듬을 자신만의 방식과 취향으로 완성해 내가는 골퍼들의 장기 투숙 비중이 증가하고 있다.
이를 반영해 고객이 원하는 일정과 플레이 스타일에 맞춰 구성 가능하도록 출시한 90홀 골프 패키지는 집중도 높은 연습 환경과 완성도 높은 라운드, 편안한 숙박 경험이 더해지며 많은 골퍼들로부터 높은 평가를 받고 있다.
또한 오크밸리 리조트는 대규모 드라이빙 레인지, 실제 홀을 활용한 프랙티스 레인지 등 선수급 훈련이 가능한 전문 연습 환경을 갖추고 있다. 90홀의 다양한 코스는 실전 감각을 극대화할 수 있는 최적의 무대다.
이러한 경쟁력을 바탕으로 2026년부터 대한민국 골프 국가대표 선수단의 공식 훈련장으로 지정되어 국가대표팀의 경기력 향상을 체계적으로 지원하게 된다.
한편 전통의 명문 오크밸리CC는 클럽 하우스, 레스토랑, 코스, 서비스 전반에 걸쳐 대대적인 리노베이션과 전면 업그레이드를 진행 중이다. 오는 2월 완전히 새로워진 모습으로 재개장할 예정이다.
HDC리조트 조영환 대표는 “성문안CC의 2년 연속 10대 골프장 선정은 HDC리조트가 지향해 온 고객 중심 철학과 코스 품질에 대한 지속적인 투자, 서비스 혁신의 결과”라며 “90홀이라는 압도적인 골프 인프라와 리조트 전반에 걸친 문화·예술·레저·엔터테인먼트 경험을 결합해 성문안과 오크밸리에서만 가능한 최고 수준의 골프 여정을 선보일 것”이라고 밝혔다.
그는 이어 “국가대표 선수들이 훈련하는 프리미엄 골프 리조트로서 대한민국 골프 산업의 미래를 이끌어 나가는 상징적인 공간이 되도록 지속적인 고도화를 이어가겠다”라고 덧붙였다.
