‘기대주’ 이세영, 두산건설 We've 골프단 합류
시드전 4위로 내년 투어 카드 획득
차세대 유망주 이세영(20)이 두산건설 We've 골프단에 합류했다.
두산건설은 지난 14일 종료된 한국여자프로골프(KLPGA) 정규투어 시드순위전에서 4위를 차지한 이세영을 영입했다고 22일 밝혔다. 이세영의 합류로 두산건설 골프단은 2026 시즌 8인 체제가 됐다.
이세영은 KLPGA가 주목하는 장타형 기대주다. 평균 240m, 최대 250m에 달하는 드라이버 비거리를 자랑하며 '차세대 장타 퀸'으로 불린다. 장타 뿐만 아니라 아이언 정확도와 공격적인 플레이 성향을 두루 갖춘 완성형 선수로 평가받는다.
2019년 KLPGA 회장배 여자아마골프선수권 초등부 우승, 2020년 스포츠조선배 전국중고연맹 대회 우승 등으로 일찌감치 두각을 나타냈다. 2019~2021년에는 여자 골프 국가 상비군으로 선발됐다.
올해 3부인 점프투어 13차전에서 생애 첫 우승을 거두며 정회원 자격을 획득했다. 그리고 시드 순위전에서 4위에 입상해 정규투어 풀시드까지 획득했다.
두산건설은 올해 초 기존 선수 5명(유현주, 유효주, 박결, 임희정, 김민솔)과 재계약을 체결하고 이율린, 박혜준을 영입해 7명 체제를 구축했다. 이들은 4승을 합작, KLPGA 구단 다승 순위 3위에 올랐다. 이번 이세영의 합류로 2026시즌에는 더욱 강력한 전력을 갖추게 됐다.
자신의 개성과 플레이 스타일을 상징하는 에센셜로 ‘Love’를 선택한 이세영은 “‘Love’는 골프를 향한 애정과 사람에 대한 존중을 가장 잘 담은 단어”라며 “힘든 순간에도 골프를 좋아하는 마음을 잃지 않고, 함께하는 사람들과 긍정적인 에너지를 나누는 선수가 되겠다”는 포부를 밝혔다.
그는 이어 “루키로 처음 맞이하는 정규투어 무대에 명문 구단인 두산건설 We've 골프단과 함께하게 되어 영광”이라며 “경험이 많은 선배 언니들 곁에서 투어 생활 전반을 배우며 안정적으로 적응할 수 있을 것 같다. 제 장점인 장타를 살리되, 경기 운영과 안정성을 보완해 꾸준한 경기력으로 시즌을 마치겠다”는 각오를 밝혔다.
오세욱 두산건설 We’ve 골프단 단장은 “성격이 밝고 당찬 선수여서 잘 다듬으면 공격적인 플레이어가 될 수 있으리라는 가능성을 발견했다”며 “우리 구단에 더 젊고 밝은 이미지를 가져올 수 있을 것”이라고 기대를 내비쳤다.
그는 이어 “김민솔의 성공 사례에 이어 이세영이라는 또 한 명의 루키 스토리를 써나갈 것으로 기대한다. 2026시즌 더욱 강력해진 두산건설 골프단을 지켜봐 달라”고 말했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사