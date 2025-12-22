‘기대주’ 이세영, 두산건설 We've 골프단 합류

시드전 4위로 내년 투어 카드 획득

두산건설 We’ve 골프단의 새로운 멤버로 영입된 이세영. 두산건설

두산건설은 올해 초 기존 선수 5명(유현주, 유효주, 박결, 임희정, 김민솔)과 재계약을 체결하고 이율린, 박혜준을 영입해 7명 체제를 구축했다. 이들은 4승을 합작, KLPGA 구단 다승 순위 3위에 올랐다. 이번 이세영의 합류로 2026시즌에는 더욱 강력한 전력을 갖추게 됐다.