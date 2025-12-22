삼성 창업주 고향 의령서 국보급 ‘이건희 컬렉션’ 전시
고 이건희 삼성그룹 회장이 국가에 기증한 이건희 컬렉션 국보급 문화재가 창업자인 고 이병철 회장의 고향 경남 의령에서 전시된다.
의령군 의병박물관은 국립중앙박물관이 주관하는 ‘2026 국보 순회전 공모사업’ 전시기관으로 최종 선정됐다고 22일 밝혔다.
전국 공립박물관 254곳을 대상으로 한 이번 공모에는 1차 심사를 거쳐 18개관이 후보로 선정된 뒤 최종 평가를 통해 6개관이 전시 개최 기관으로 확정됐다. 의병박물관은 경쟁 심사를 통과하면서 전시 기획 역량과 지역 문화 인프라의 우수성을 인정받았다.
의병박물관은 이번 국보 순회전을 ‘도자에 핀 꽃, 상감청자’를 주제로 내년 상반기에 개최할 예정이다. 전시는 고려 상감청자의 조형미와 섬세한 문양을 중심으로 도자에 담긴 자연의 아름다움과 우리 도자 문화의 예술적 가치를 조명한다.
국보 ‘청자상감 모란무늬 항아리’를 비롯해 이건희 컬렉션에 포함된 국보급 도자가 주요 전시 유물로 선보일 예정이다. 이건희 컬렉션은 고 이건희 회장이 국가에 기증한 문화유산이다. 이 국보 순회전은 1억6000만원 사업비를 전액 국비로 진행한다.
의령=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
