옥태훈 “내년에도 제네시스 대상에 도전하겠다”

“내년에도 제네시스 대상에 도전하겠다.”
올 시즌 KPGA투어 제네시스 대상 주인공 옥태훈(27·금강주택)의 내년 시즌 목표다. 옥태훈은 올 시즌 3승을 거둬 제네시스 대상을 포함해 시즌 상금랭킹 1위, 덕춘상(최저타수상), 한국골프기자단이 선정한 기량발전상(Most Improved Player), TOP10 피니시상 등 5관왕을 차지해 최고의 한 해를 보냈다.
제네시스 대상 자격으로 PGA투어 큐스쿨 최종전에도 출전했다. 하지만 지난 15일 미국 플로리다주 폰테베드라비치에서 끝난 큐스쿨 최종전에서 공동 92위에 그쳐 미국 진출에는 실패했다.
옥태훈은 “첫 도전이었던 만큼 새로운 경험들을 통해 많은 것을 배웠다. 코스와 잔디에 적응하는 데 시간이 좀 걸려 아쉬웠다”라며 “비록 좋은 성적은 내지 못했지만 해외 무대에서 내 기량이 어느 정도인지 확인할 수 있어 의미가 있었다”고 했다.
그는 이어 “PGA투어 도전에 대한 두려움은 없었다. 해외 선수들과 경쟁을 통해 내가 갖고 있는 경쟁력을 확인했다. 장점을 살리는 데 집중해 더 성장하는 선수가 될 것”이라며 “앞으로는 이러한 기회가 주어졌을 때 코스를 빠르게 익히고 그에 맞는 플레이 스타일을 구현해 좀 더 편안하게 도전하도록 하겠다”는 뜻을 밝혔다.
옥태훈은 오는 1월 초부터 2월 말까지 베트남 하노이에서 약 2개월에 걸친 동계 전지훈련을 소화할 예정이다.
그는 “체력적인 부분은 물론이고 기술적인 부분도 향상시키기 위해 노력하겠다. 훈련을 통해 쌓은 기량을 대회에서 어떻게 적용할지도 고민하겠다”며 “DP월드투어와 아시안투어 대회 출전 계획도 잡고 있다. 가능한 범위 안에서 훈련과 대회를 병행하며 실전 감각을 쌓을 것”이라고 힘줘 말했다.
옥태훈은 마지막으로 “2025년의 성과를 2026년에도 이어가도록 하겠다. 한 시즌 잘했다고 끝이 아니라고 생각한다”며 “이번 시즌의 기량을 다음 시즌에도 이어가 팬 분들에게 더욱 재밌는 경기를 보여드릴 수 있게 꾸준히 노력할 것이다. 또한 KPGA 투어 활성화에도 기여하고 싶고 신뢰받는 선수가 될 수 있게 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
만약 옥태훈이 내년에도 ‘제네시스 대상’을 수상하면 2016년과 2017년 ‘제네시스 대상’을 거머쥔 최진호(41·코웰)에 이어 역대 두 번째가 된다.
