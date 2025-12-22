천안스마트그린산단 통합관제센터 개소…노후산단 관리
충남 천안시는 134억원을 투입해 천안SB플라자에 ‘천안스마트그린산단 통합관제센터’를 구축했다고 22일 밝혔다.
통합관제센터는 제2·3·4일반산업단지의 유해물질유출탐지(대기·수질), 지능형 CCTV, 스마트 횡단보도·버스쉘터·주차정보·셔틀 등을 통합관리한다.
또 산단 전체를 3차원 가상 공간으로 구현해 유해 물질 감지와 확산 등 재난 발생 가능성을 사전에 분석한다.
시는 산단 내 구축 서비스의 데이터를 수집·분석하고, 직관적인 관제환경을 조성해 맞춤형 재난 대응과 시민 안전 서비스가 실현될 것으로 보고 있다.
김석필 천안시장 권한대행은 “천안스마트그린산단 통합관제센터는 산업단지 디지털 핵심 거점 기능을 할 것”이라고 말했다.
천안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
