박정희 대통령 하사금으로 나무 심어 탄생한 ‘포플러 장학금’

경북도, 1487명에게 6억원 지원하며 산림 인재 양성의 든든한 버팀목 역할 감당



경북도는 22일 도내 임업인 자녀와 산림 분야 학생을 대상으로 포플러 장학생 22명을 선발, 장학증서 수여식을 개최하고 장학금을 지급했다. 경북도 제공



경북도는 22일 도내 임업인 자녀와 산림분야 학생을 대상으로 포플러 장학생 22명을 선발해 장학증서 수여식을 개최하고 1인당 장학금 200만원을 지급했다.



포플러 장학금은 지역 산림인재를 체계적으로 육성하기 위해 지난 1978년부터 이어져 온 경북도의 대표적인 산림 인재 양성 사업이다.



도내 임업인 및 산림분야 종사자 자녀, 산림 관련 고등학생·대학생 가운데 시장‧군수 또는 학교장의 추천을 받은 모범학생을 대상으로 선발해 장학금을 지급한다.



올해는 임업인 자녀 8명, 학교장 추천 3명, 산림분야 종사자 자녀와 산림분야 학생 11명 등 총 22명을 포플러 장학생으로 선발했다.



지난 1978년 첫 지급 이후 올해까지 총 1487명에게 약 6억원 규모의 장학금을 지원하며 반세기 가까이 지역 산림 인재 양성의 든든한 버팀목 역할을 해 오고 있다.



포플러 장학금의 재원은 박정희 대통령의 하사금에서 마련됐다.



지난 1967년 산림사업 현지 시찰 당시, 박 대통령이 전달한 하사금으로 칠곡군 북삼읍 낙동강변에 이태리포플러를 심은 뒤 매각 수익금으로 기금을 마련한 것이 시발점이다.



이후 순환 수렵장 운영 수익금, 도유림 입목 매각대금, 도 출연금과 기탁금 등을 더해 현재 약 16억원 규모의 기금을 경상북도통합관리기금에 예치해 이자 수익으로 기금사업을 안정적으로 운영하고 있다.



이러한 역사성과 공공성은 높게 평가돼 ‘경북 포플러 장학 관련 기록’이 국가 산림문화자산(제2020-007호)으로 지정됐으며 ‘경북 포플러 장학금 운영’ 자료가 산림청 유네스코 세계기록유산 등재되는 등 대한민국 산림정책의 상징적 사례로 평가받고 있다.



경북도는 앞으로 포플러 기금으로 장학금 지급은 물론 귀산촌인 육성, 멘토링 지원 등 종합 인재 육성 사업도 추진해 경북 산림의 지속 가능한 경쟁력을 확보해 나갈 계획이다.



김학홍 경북도 행정부지사는 “포플러 기금은 반세기 동안 이어져 온 경북 산림정책의 소중한 유산”이라며 “앞으로도 숲과 함께 성장하는 인재를 키워 도민 모두가 숲에서 행복을 누릴 수 있도록 산림정책을 더 내실 있게 추진하겠다”고 밝혔다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



