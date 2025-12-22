광주도서관 붕괴…“공공 공사 시스템 허점이 인재 불렀다”
전문가 참여 광주서 긴급토론회
구조기술사 사실상 현장서 제외
시공단계 컨트롤타워 부재 지적
건설노동자 4명이 숨진 광주대표도서관 공사장 붕괴 사고가 공공 공사 관리 시스템의 허점에서 비롯된 인재(人災)라는 분석이 나왔다.
22일 오전 광주 서구 광주광역시의회 대회의실에서 열린 ‘광주대표도서관 붕괴사고 원인 추정 및 제도 개선 방안 토론회’에 참석한 전문가들은 허술한 공공 공사 관리 시스템을 사고 원인으로 지목했다. 이번 토론회는 광주시의회와 국회 국토교통위원회 소속 정준호 국회의원(광주 북구갑)이 주최했다.
기조발제에 나선 김영민 한국건축구조기술사회 회장은 광주대표도서관 공사가 공공발주라는 이유로 시공 단계에서 건축구조기술사가 배제됐다고 지적했다.
김 회장은 “2014년 마우나오션 리조트 붕괴사고 이후 광주대표도서관과 같이 30m 이상 장스팬(Long Span) 구조 공사는 건축감리시 건축구조기술사의 협력을 받도록 건축법이 개정됐다”면서도 “아이러니하게도 이 현장은 공공발주라는 이유로 건축법이 아닌 건설기술진흥법이 적용돼 이 같은 기준이 적용되지 않았다”고 말했다.
이어 “완공 단계뿐만 아니라 시공 단계에서도 하중 조건에 대한 구조 검토와 확인 절차가 의무화돼야 한다”며 “또 건설기술진흥법을 개정해 특수구조물은 건축구조기술사가 직접 현장을 확인하게 해야 한다”고 강조했다.
조창근 조선대 건축학부 교수도 “내진 설계의 경우 내진성능설계보고서를 반드시 작성해야 한다”며 “광주대표도서관과 같이 특수공법이 적용되는 현장도 특수공법 구조시공보고서를 작성하게 해 전문가 검토가 충분히 이뤄질 수 있도록 해야 한다”고 말했다.
붕괴가 사고가 잇따르는 국내 건설 생태계 전반을 점검해야 한다는 지적도 잇따랐다.
박홍근 포유건축사 대표는 “시공 단계에서 컨트롤타워 역할인 현장소장과 현장대리인은 속된 말로 힘이 없다”며 “모든 것이 분리 발주되고, 책임은 n분의 1이 됐다. 이렇게 수많은 이해관계가 섞인 건설현장을 어떻게 제대로 컨트롤 할 것인지 논의가 필요한 시점이다”고 설명했다.
김의용 국토교통부 건설사고조사단 위원도 “국내 업체들이 해외에서는 초장대 구조물을 안전하게 시공하면서도 국내에서 사고가 반복되는 이유는 기술이 아니라 제도와 운영 방식에 있다”면서 “한국은 인허가만 통과되면 그 다음부터는 비용 등 문제로 무시되고 경시되는 경향이 크다”고 지적했다.
신수정 광주시의회 의장은 “이번 사고를 계기로 백서를 제작해 전 과정을 투명하게 공개하고, 설계 변경과 발주 책임을 포함한 공공 건축 안전 제도를 근본적으로 손보겠다”고 밝혔다.
앞서 지난 11일 오후 1시53분쯤 광주 서구 치평동 광주대표도서관 공사현장에서 옥상층 콘크리트 타설 작업 중 구조물이 무너져 하청업체 소속 노동자 4명이 숨졌다. 경찰은 공사 관계자 4명을 업무상 과실치사 혐의로 입건하는 등 정확한 사고 원인을 수사중이다.
광주대표도서관은 상무지구 옛 상무소각장 부지(1만200㎡)에 연면적 1만1286㎡, 지하 2층·지상 2층 규모 공공도서관을 건립하는 사업이다. 총 사업비는 516억원(국비 157억원·시비359억원) 상당이다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
