메이플스토리, PC방 점유율 1위…22년 만 처음

입력:2025-12-22 14:23
넥슨 제공

‘메이플스토리’가 서비스 22년 역사상 처음으로 PC방 점유율 1위를 달성했다.

22일 넥슨에 따르면 메이플스토리는 최근 대규모 업데이트와 PC방 이벤트에 힘입어 지난 21일 PC방 통계서비스 ‘더 로그’ 기준 PC방 점유율 45.07%를 기록, 전체 게임 순위 1위에 올랐다. 이는 메이플스토리 22년 서비스 역사상 가장 높은 순위이자 지난 여름 업데이트 당시 경신한 기존 최고 기록(25%)을 뛰어넘은 수치다.

메이플스토리는 지난 18일 ‘키네시스’ 직업 리마스터, ‘챌린저스 월드 시즌3’ 등이 포함된 겨울 대규모 업데이트를 실시했다. 업데이트 후 첫 주말이었던 21일에는 PC방 핫타임 이벤트를 진행해 이용자에게 최대 5시간의 PC방 이용요금을 지원하고, 누적 접속 시간에 따라 1만 넥슨캐시 등의 보상을 지급했다.

윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
