음주·무면서 상태로 택시 훔쳐 타고 달아난 10대 송치
음주·무면허 상태에서 택시를 훔쳐 타고 달아나다가 다른 차량까지 들이받은 10대가 검찰에 넘겨졌다.
대전둔산경찰서는 도로교통법 위반(무면허운전·음주운전 등)과 절도, 공무집행방해 등의 혐의로 A씨(19)를 구속 송치했다고 22일 밝혔다.
A씨는 지난 10월 24일 새벽시간 운행이 끝난 택시에 타 행패를 부리다 택시기사가 잠시 운전석에서 내린 사이 택시를 훔쳐 달아난 혐의를 받고 있다.
훔친 택시로 술에 취해 운전을 하던 A씨는 서구 월평동의 한 아파트 단지에 주차된 차량을 들이받은 뒤 그대로 달아났다.
피해 택시기사로부터 “승객이 택시를 끌고 가버렸다”는 신고를 접수한 경찰은 A씨가 달아난 지역 부근을 수색하기 시작했다.
사고 이후 달아난 A씨는 한 편의점으로 들어가 계산대 안에 숨었지만, 점원에 의해 편의점 밖으로 쫓겨나면서 수색에 나선 경찰에게 즉시 붙잡혔다.
조사 결과 A씨는 과거 음주운전 전력으로 면허가 취소된 상태였던 것으로 드러났다. 택시를 훔치기 직전에는 다른 사람과 시비가 붙어 폭행 사건에도 연루된 것으로 파악됐다.
경찰 관계자는 “피의자는 편의점에서 나와 경찰에게 ‘내가 뭘 잘못했는데 따라오느냐’며 경찰을 밀치고 반항했다”며 “공무집행방해 등의 혐의로 현행범 체포했다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사