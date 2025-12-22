경기도 긴급복지 핫라인, 상담 접수 2만 6000명 돌파…개설 이후 3년 3개월 만
경기도는 지난 2022년 8월부터 위기도민 발굴을 위해 ‘긴급복지 핫라인’을 운영한 지 3년 3개월 만에 상담 접수 2만 6000명을 넘어섰다고 22일 밝혔다.
도는 복지 사각지대에서 세상을 떠난 ‘수원 세 모녀’ 사건 이후 2022년 8월 25일 긴급복지 핫라인(010-4419-7722)과 위기상담 통합 콜센터(031-120)를 신설했고, 경기복G톡, 경기도 긴급복지 누리집으로 긴급복지 핫라인을 확대 운영하고 있다.
용인시 기흥구 서농동에 가족도 없이 홀로 살던 김영숙씨(66·가명)는 올해 봄 발에 물건이 떨어지면서 심각한 부상으로 생계 활동뿐만 아니라 외출까지 어려웠다. 당장 어떻게 살아야 하나 가슴이 답답해졌고, 우울증 증상을 호소하기도 하는 김씨에게 지인이 ‘경기도 긴급복지 핫라인’을 권했다. 경기도 긴급복지 핫라인 통화 후 김씨는 서농동 주민센터를 통해 생계비·주거비 등의 복지사업 지원이 연계됐다. 김씨는 “가장 큰 힘이 된 건 주민센터 직원 등 나를 챙겨주는 사람이 있다는 걸 느꼈다는 점”이라며 “감사한 마음을 잊지 않고, 삶의 용기를 얻었다”고 말했다.
이처럼 긴급복지 핫라인에서 상담받은 누적 인원은 올해 11월 말 기준으로 2만 6696명이다. 이 중에서 7754명이 복지 관련으로 상담을 받았으며, 복지 이외의 건강보험료 미납 및 도내 정책 등 문의는 1만 8972명이다.
도는 특히 긴급복지 핫라인 이후 도민들이 주변의 이웃을 더 적극적으로 바라보는 점도 고무적이라며 사업 초기인 2022년 8~11월에는 지역사회 제보가 전체 10.9%(1125명 중 123명)였으나 올해 8~11월에는 전체 25.1%(628명 중 158명)로 증가했다고 설명했다.
도는 도민 제보 외에도 겨울철 에너지 위기가 예상되는 월세취약가구 등 위기징후 빅데이터를 활용한 복지사각지대 기획발굴도 병행하고 있다.
올해 1월부터 5월까지 복지사각지대 기획발굴로 위기도민 3047명을 지원한 바 있다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
