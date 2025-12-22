동두천시, 국토부 노후주거지정비 공모 선정…도시재생 본격화

아픔의 공간을 시민의 공간으로…성매매집결지 공원화 추진

노후주거지정비 지원사업 구상도. 동두천시 제공

경기 동두천시가 국토교통부 노후주거지정비 지원사업에 선정돼 성매매집결지 공원화와 노후 주거지 개선을 동시에 추진하는 전국 최초의 도시재생 모델을 본격화한다.



동두천시는 국토교통부가 주관한 ‘2025년 노후주거지정비 지원사업’ 공모에 최종 선정돼 국비 150억원과 지방비 100억원 등 총 250억원의 사업비를 확보했다고 22일 밝혔다.



이번 선정으로 동두천중앙역세권 일원의 노후 주거 환경 개선과 함께, 한국 현대사의 아픔이 서린 성매매집결지를 공공 문화공간으로 전환하는 대규모 도시재생 사업이 본궤도에 오르게 됐다.



이번 사업의 가장 큰 특징은 생연동 일원 성매매집결지를 완전히 해소하고, 이를 시민을 위한 문화공원과 주차장 등 공공 공간으로 조성한다는 점이다.



이 지역은 과거 미군 주둔이라는 역사적 배경 속에서 형성된 기지촌 문화의 상징적 공간으로, 도시가 오랜 기간 안고 있던 구조적·사회적 문제의 현장이었다. 동두천시는 민간 개발이 아닌 공공 주도의 정비를 통해 이 공간을 시민의 품으로 되돌려주겠다는 계획을 제시했다.



특히 도시재생사업을 통해 성매매집결지를 전면 정비하고 공공시설로 전환하는 사례는 전국에서도 유일해, 도시 환경 개선을 넘어 사회적 상처를 치유하는 새로운 도시재생 방향을 제시했다는 평가를 받고 있다. 단순한 물리적 재개발이 아닌, 도시의 윤리적 문제를 공공 정책으로 해결했다는 점에서 의미가 크다.



성매매집결지 공원화와 함께 동두천중앙역 역세권 일원의 노후 주거지 정비도 병행된다. 해당 지역은 맹지와 노후 주택이 밀집돼 주거 환경이 열악하고 범죄 발생 우려가 컸던 곳으로, 시는 빈집 7호를 철거해 어수정 역사마당, 길목지킴 쉼터, 마을 주차마당 등 주민 생활과 밀접한 커뮤니티 공간을 조성할 계획이다.



사업은 2026년부터 2030년까지 5년간 추진되며, 이 기간 동안 노후주택 집수리 지원 30호, 맹지 해소를 위한 도로 개설, 보행 환경 개선 사업도 함께 진행된다. 이를 통해 중앙역세권 일대의 주거 안정성과 생활 편의성이 전반적으로 개선될 것으로 기대된다.



시 관계자는 “이번 공모 선정은 도시의 오랜 아픔을 치유하고 시민에게 공간을 돌려주겠다는 시의 의지가 인정받은 결과”라며 “성매매집결지를 공공 공간으로 환원하는 공공 주도의 정비 모델을 성공적으로 완성해 대한민국 도시재생의 대표 사례로 만들겠다”고 말했다.



한편, 동두천시는 2026년 상반기까지 도시재생활성화계획을 수립하고, 속도감 있는 사업 추진에 나설 방침이다.



동두천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경기 동두천시가 국토교통부 노후주거지정비 지원사업에 선정돼 성매매집결지 공원화와 노후 주거지 개선을 동시에 추진하는 전국 최초의 도시재생 모델을 본격화한다.동두천시는 국토교통부가 주관한 ‘2025년 노후주거지정비 지원사업’ 공모에 최종 선정돼 국비 150억원과 지방비 100억원 등 총 250억원의 사업비를 확보했다고 22일 밝혔다.이번 선정으로 동두천중앙역세권 일원의 노후 주거 환경 개선과 함께, 한국 현대사의 아픔이 서린 성매매집결지를 공공 문화공간으로 전환하는 대규모 도시재생 사업이 본궤도에 오르게 됐다.이번 사업의 가장 큰 특징은 생연동 일원 성매매집결지를 완전히 해소하고, 이를 시민을 위한 문화공원과 주차장 등 공공 공간으로 조성한다는 점이다.이 지역은 과거 미군 주둔이라는 역사적 배경 속에서 형성된 기지촌 문화의 상징적 공간으로, 도시가 오랜 기간 안고 있던 구조적·사회적 문제의 현장이었다. 동두천시는 민간 개발이 아닌 공공 주도의 정비를 통해 이 공간을 시민의 품으로 되돌려주겠다는 계획을 제시했다.특히 도시재생사업을 통해 성매매집결지를 전면 정비하고 공공시설로 전환하는 사례는 전국에서도 유일해, 도시 환경 개선을 넘어 사회적 상처를 치유하는 새로운 도시재생 방향을 제시했다는 평가를 받고 있다. 단순한 물리적 재개발이 아닌, 도시의 윤리적 문제를 공공 정책으로 해결했다는 점에서 의미가 크다.성매매집결지 공원화와 함께 동두천중앙역 역세권 일원의 노후 주거지 정비도 병행된다. 해당 지역은 맹지와 노후 주택이 밀집돼 주거 환경이 열악하고 범죄 발생 우려가 컸던 곳으로, 시는 빈집 7호를 철거해 어수정 역사마당, 길목지킴 쉼터, 마을 주차마당 등 주민 생활과 밀접한 커뮤니티 공간을 조성할 계획이다.사업은 2026년부터 2030년까지 5년간 추진되며, 이 기간 동안 노후주택 집수리 지원 30호, 맹지 해소를 위한 도로 개설, 보행 환경 개선 사업도 함께 진행된다. 이를 통해 중앙역세권 일대의 주거 안정성과 생활 편의성이 전반적으로 개선될 것으로 기대된다.시 관계자는 “이번 공모 선정은 도시의 오랜 아픔을 치유하고 시민에게 공간을 돌려주겠다는 시의 의지가 인정받은 결과”라며 “성매매집결지를 공공 공간으로 환원하는 공공 주도의 정비 모델을 성공적으로 완성해 대한민국 도시재생의 대표 사례로 만들겠다”고 말했다.한편, 동두천시는 2026년 상반기까지 도시재생활성화계획을 수립하고, 속도감 있는 사업 추진에 나설 방침이다.동두천=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지