공항 뚫으려다 덜미…여행객 마약 적발 1년새 3배
올해 들어 해외여행객이 항공편을 이용해 마약을 몰래 들여오다 적발된 사례가 전년 대비 3배 가까이 폭증한 것으로 나타났다.
22일 관세청에 따르면 올해 1월부터 11월까지 항공 여행자를 통한 마약 밀반입 적발 건수는 총 557건으로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간과 비교해 약 3배 급증한 수치다. 적발된 마약의 중량 역시 275.7㎏에 달해 전년 동기 대비 2배 넘게 늘어났다.
최근 3년간의 추이를 살펴보면 증가세가 뚜렷하다. 2022년 112건(36.2㎏)에 불과했던 적발 실적은 2023년 177건(148.1㎏), 2024년 198건(139.7㎏)으로 꾸준히 증가하다가 올해 들어 폭발적인 증가세를 보였다.
관세청은 이러한 급증세에 대응해 올해부터 단속을 대폭 강화했다. 마약 우범국에서 출발하는 항공편에 대해서는 착륙 직후 일제 검사를 실시하고 있으며, 신체 은닉 마약을 찾아내기 위해 이온 스캐너와 밀리미터파 검색기 등 첨단 탐지 장비를 전국 주요 공항만에 배치했다.
이명구 관세청장은 이날 인천국제공항을 방문해 연말연시 마약 밀반입 시도가 늘어날 것에 대비해 단속 현장을 직접 점검하고 철저한 관리를 당부했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사