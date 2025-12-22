야당대표의 첫 필리버스터…장동혁이 단상에 들고간 책 5권은?
장동혁 국민의힘 대표가 22일 제1야당 대표로는 헌정사상 처음으로 무제한토론(필리버스터) 주자로 나섰다. 장 대표는 내란재판전담재판부 설치법을 추진하는 더불어민주당을 향해 “누가 이 법에 찬성표를 던졌는지 영원히 기억해달라”며 “대한민국 자유민주주의와 법치주의를 무너뜨린 역사의 죄인으로 기록되어야 할 이름”이라고 비판했다.
국민의힘 필리버스터 첫 주자로 나선 장 대표는 책 5권을 들고 국회 본회의장 단상에 올랐다. ‘헌법학’(성낙인), ‘자유론’(존스튜어트 밀), ‘미국의 민주주의’(알렉시스 드 토크빌), ‘자유헌정론’(프리드리히 하이에크), ‘어떻게 민주주의는 무너지는가’(스티븐 레비츠키, 대니얼 지블랫) 등이다.
장 대표는 내란전담재판부 설치법에 대해 “대한민국 역사상 최악의 악법으로 기록될 것”이라고 주장했다. 이어 시민들을 향해 “오늘을 꼭 기억해달라. 오늘은 그저 365일 중 하루가 아니다”라며 “훗날 역사가 반드시 기억할 그런 날이다. 내일 이 법에 표결한 국회의원의 이름을 반드시 기억해달라”고 목소리를 높였다.
장 대표는 “비상계엄 내란특별재판부는 이름을 무엇이라고 부르든 반헌법적”이라며 “다수당이 판사를 입맛대로 골라 특정 사건을 맡겨서 원하는 재판 결과를 만들어 내기 위한 수단에 불과하다”며 “민주주의 국가, 법치주의 국가에서는 있을 수도 없고 감히 상상조차 할 수 없는 일”이라고 비판했다.
이어 “그동안의 내란몰이가 정당한 것이었다면 특별재판부가 왜 필요한 것인가. 무엇이 두려워 민주주의와 법치주의를 포기하고서라도 그 길을 가려는 것인가”라고 반문하며 “위헌적인 특별재판부는 어떤 이유로도 정당화될 수 없다”고 말했다.
장 대표는 “이 법이 통과된다면 역사는 분명히 말해 줄 것”이라며 “대한민국의 민주주의와 법치주의는 2025년 12월 23일 비상계엄특별재판부 설치에 찬성한 국회의원들에게 무너졌다고 말이다”라고 강조했다.
장 대표는 이날 제출된 수정안에 대해서도 “본질은 변하지 않는다. 똥을 물에 풀어도 된장이 되지는 않는다”며 “앞문으로 들어가려다 슬그머니 창문으로 기어들어 간다고 해도 위헌이 합헌으로 되지는 않는다”고 직격했다.
장 대표는 이날 “다수결은 결코 만능이 아니다”라는 노무현 전 대통령의 어록을 소개하기도 했다. 그는 “노무현 정신을 계승한다고 주장하는 민주당이 이 글의 내용 가운데 과연 하나라도 지키고 있나”라며 “압도적 다수의 힘으로 인정사정 보지 않고 밀어붙이는 것이 여러분이 주장하는 노무현 정신인가”라고 꼬집었다.
제1 야당 대표가 필리버스터에 나선 건 헌정사상 장 대표가 처음이다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사