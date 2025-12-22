‘하남시 10대 뉴스’ 교통·의료·교육·행정 혁신이 주도

광역교통망 확충, 종합병원 시대 개막 등

규제 완화·기업 유치·문화 확장 등 성과

이현재 하남시장과 임태희 경기도교육감이 지난 11월 26일 하남교육 토크콘서트 '하이 하남! 미래교육도시로 디자인하다'에 참석해 참석자들과 대담을 나누고 있다. 하남시 제공

경기 하남시민들은 올해 시정 중 생활에 가장 밀접한 교통, 의료, 교육, 행정 서비스를 중심으로 10대 뉴스를 선택했다.

연세하남병원 착공식. 하남시 제공

캠프 콜번 대상지. 하남시 제공

6위는 하남교육지원청 분리·신설과 한홀중학교 부지 확보였다. 하남시는 도심 공원 부지를 학교 용지로 전환해 무상 임대하고, 내년 상반기 전국 1호 교육지원청 신설을 현실화했다. 한홀중학교는 2026년 3월 개교를 목표로 순조롭게 진행 중이다.

이현재 하남시장(왼쪽 두 번째)이 지난 5일 미사강변도시 5성급 호텔 건립 사업 예정 부지에서 현장 점검을 실시하고 있다. 하남시 제공