‘하남시 10대 뉴스’ 교통·의료·교육·행정 혁신이 주도
광역교통망 확충, 종합병원 시대 개막 등
규제 완화·기업 유치·문화 확장 등 성과
경기 하남시민들은 올해 시정 중 생활에 가장 밀접한 교통, 의료, 교육, 행정 서비스를 중심으로 10대 뉴스를 선택했다.
22일 하남시에 따르면 시는 지난 10일부터 16일까지 온라인 투표를 통해 ‘2025년 하남시 10대 뉴스’를 선정했다. 시민 참여는 총 3261명으로, 출입기자단 추천 키워드 등을 바탕으로 20개 후보를 먼저 선정한 뒤 1인당 3표씩 투표하는 방식으로 최종 순위를 결정했다.
1위는 ‘지하철 3호선 하남 연장 승인…신덕풍역 위치 조정 등 주민 의견 반영’으로 1201표를 기록했다. 교산에서 서울 강남까지 이동 시간을 40분대로 단축하고, 신덕풍역 위치 조정으로 원도심과 신도시 접근성을 모두 개선한 점이 시민들의 직접적 지지를 받았다. 이 성과는 시민들이 오랫동안 기다려온 광역교통망 확충의 결실로 평가된다.
2위는 ‘연세하남병원 착공…2027년 종합병원 시대 개막’(1069표), 3위는 ‘전국 최초 2년 연속 민원서비스 대통령 표창’(777표)이었다. 대학병원 유치와 원스톱 민원 시스템 도입 등 생활 체감도가 높은 성과가 상위권을 차지했다.
4위부터 10위까지는 도시의 구조와 기초 체력을 강화한 성과들이었다. 4위 ‘K-스타월드 추진’은 미사아일랜드 수질 보전과 GB 규제로 수년간 묶였던 지역 문제를 해결하며 본궤도에 진입했다.
시는 ‘수질오염원 관리대책 수립 시 GB 해제 가능’ 지침 개정을 이끌어내고 환경부·국토교통부와 협의를 완료했다. 이에 대해 시 관계자는 “될 수 없는 사업을 절차를 밟아가는 사업으로 바꿔놓은 전환점”이라고 설명했다.
5위는 기업 유치 규제 완화였다. 캠프콜번은 GB 해제 통합지침 개정으로 개발 논의가 속도를 냈고, 교산신도시는 미사지구 유휴 공업물량을 재배치하는 역발상 행정으로 국토교통부 승인을 확보했다. 여기에 연말 3조원 규모 AI 혁신 클러스터 유치까지 확정했다.
6위는 하남교육지원청 분리·신설과 한홀중학교 부지 확보였다. 하남시는 도심 공원 부지를 학교 용지로 전환해 무상 임대하고, 내년 상반기 전국 1호 교육지원청 신설을 현실화했다. 한홀중학교는 2026년 3월 개교를 목표로 순조롭게 진행 중이다.
7위는 글로벌 K-POP 챌린지와 대형 음악 페스티벌로, 하루 만에 영상 조회수 1000만뷰, 글로벌 인플루언서 7000만 팔로워 참여 등으로 하남의 브랜드 가치를 높였다. ‘뮤직 in The 하남’에는 2만6000여명이 몰려 문화 도시로서의 저력을 입증했다.
8위 ‘2025 하남시 일자리박람회’는 참여 인원이 전년 대비 227% 증가한 2300여명을 기록했으며, 80개 기업이 현장 면접을 진행하고 즉시 채용 성과까지 이어졌다.
9위는 ‘5성급 특급호텔 유치 검토’였다. 하남시는 미사강변도시 내 민간 제안을 도시계획변경 사전협상제 1호 안건으로 다루며, 공공기여 환원을 전제로 검토 중이다. 숙박·컨벤션 인프라 확충으로 도시 브랜드 가치를 높이는 발판이 될 전망이다.
10위는 ‘감일 하수처리장 증설과 LH 갈등 해소’로, 7년간 이어진 부담금 분쟁을 협의로 해결하고 200억원 1차 정산금을 확보했다. 환경과 재정을 동시에 관리한 사례로 평가된다.
이현재 하남시장은 “시민들은 광역교통망 확충, 의료 인프라 구축, 기업 유치 규제 개선 등 생활과 밀접한 정책을 기준으로 10대 뉴스를 선택했다”며 “선정된 뉴스 분석을 토대로 앞으로도 시민이 체감할 수 있는 시정을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.
