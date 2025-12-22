대경대학교 동물사육복지과에 ‘수달사랑 장학금’ 생긴다

경산지역 동물원 ‘이웃집 수달’과 ‘수달 사랑 장학금’ 기부·기증식 개최

대경대 동물사육복지과와 경북 경산지역 동물원 ‘이웃집 수달’(Otter’s Home)의 ‘수달 사랑 장학금’ 기부·기증식. 대경대 제공

대경대 정글랩은 특수동물 사육 문화의 기준을 제시하는 실습 기반 교육 공간으로 양서류·파충류 등 특수동물을 중심으로 현장 중심 교육과 연구를 운영하고 있다.