대경대학교 동물사육복지과에 ‘수달사랑 장학금’ 생긴다
경산지역 동물원 ‘이웃집 수달’과 ‘수달 사랑 장학금’ 기부·기증식 개최
대경대 동물사육복지과는 경산에 위치한 동물원 ‘이웃집 수달’(Otter’s Home)과 ‘수달사랑 장학금’ 기부·기증식을 개최하고 ‘이웃집 수달 수달사랑 장학금’을 운영한다고 22일 밝혔다.
기부금은 1000만원이며 앞으로 기부 장학금 ‘이웃집수달, 수달사랑 장학금’ 이라는 명칭으로 대경대 정글랩 실습생 10명에게 지정 장학금으로 사용할 예정이다.
대경대 정글랩은 특수동물 사육 문화의 기준을 제시하는 실습 기반 교육 공간으로 양서류·파충류 등 특수동물을 중심으로 현장 중심 교육과 연구를 운영하고 있다.
동물사육복지과 관계자는 “수달사랑 장학금으로 전공학생들의 경제부담 완화와 멸종위기종 보전 교육에 집중할 수 있도록 장학금의 취지를 살려나가겠다”고 밝혔다.
이웃집수달은 수달을 비롯한 국제적 멸종위기종을 전시·관리하며 다양한 동물관련 콘텐츠로 41만 구독자를 보유한 유튜브 채널을 운영해 오고 있다.
이웃집수달 관계자는 “멸종위기종 번식과 생태 탐구 등을 전문적으로 진행하고 있는 대경대 동물사육복지과 정글랩 실습현장을 확인해 보고 전공학생들을 위해 기부결정을 하게 됐다”고 말했다.
이채영 대경대 총장은 “이번 기부는 멸종위기종 보전과 생태 교육의 가치를 대학 교육 현장과 실질적으로 연결한 의미 있는 사례”라며 “앞으로도 산업체와의 산학 교류를 통해 현장 중심 교육의 교육적 가치를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.
경산=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
