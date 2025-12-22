[속보] 김건희특검, ‘로저비비에 선물’ 김기현 피의자 소환
김건희 여사 ‘로저비비에 가방 수수 의혹’을 수사 중인 김건희특검이 공여자로 지목된 김기현 국민의힘 의원을 22일 피의자 신분으로 소환했다.
특검은 김 의원을 상대로 부인 이모씨가 2023년 3월 김 여사에게 가방을 선물한 사실을 인지했었는지 등을 집중적으로 캐물을 것으로 보인다.
김 의원은 이날 오후 1시30분쯤 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 특검팀 사무실에 출석했다.
당초 특검은 김 의원에게 16일에 나와 조사를 받으라고 요구했지만, 김 의원은 응하지 않았다. 이후 양측이 다시 협의해 이날로 출석일자를 잡은 것으로 보인다.
김 의원은 2023년 3월 8일 국민의힘 당대표 선거에서 당선된 뒤 이씨와 공모해 김 여사에게 시가 260만원 상당의 로저비비에 클러치백을 전달한 혐의(청탁금지법 위반)를 받고 있다.
특검은 지난달 6일 윤석열 전 대통령 부부 자택을 압수수색하는 과정에서 이 클러치백과 함께 이씨가 쓴 ‘감사 편지’를 발견했다.
특검은 편지에 적힌 날짜를 토대로 김 여사에게 가방이 전달된 시점을 2023년 3월 17일로 특정한 것으로 전해졌다. 이씨가 가방을 구매한 날은 하루 전인 3월 16일이었다.
특검은 김 여사가 통일교 신도 2400여명을 입당시켜 당대표로 밀어준 데 대한 답례 차원에서 김 의원 부부가 가방을 선물했을 수 있다고 의심하고 있다.
특검은 처음엔 이씨만 피의자로 입건했다가 가방 결제 대금이 김 의원 계좌에서 빠져나간 정황을 포착하고 김 의원도 피의자로 입건했다고 한다.
특검은 지난 17일 국회사무처 의회방호담당관실을 압수수색하면서 김 여사에게 가방이 전달된 3월 17일 이씨가 김 의원 사무실에 출입한 기록을 확보한 것으로 전해졌다.
이씨가 김 여사에게 가방을 선물하기 직전 또는 직후 남편을 만나러 사무실을 찾았다는 것이다. 특검은 이를 김 의원이 선물 사실을 인지한 정황으로 보는 것으로 알려졌다.
김 의원은 이씨가 김 여사에게 가방을 선물했다는 점을 인정하면서도 “신임 여당 대표 배우자로서 대통령 부인에게 사회적 예의 차원”이라고 주장해왔다.
이씨 역시 지난 5일 특검에 나와 ‘남편은 선물 사실을 몰랐다’는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
