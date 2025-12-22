고양시 ‘스마트시티 조성사업’ 본궤도…“추경 확보가 관건”
경기 고양시가 거점형 스마트시티 조성사업의 본격적인 구축 단계에 돌입한 가운데 시의회에서 삭감된 사업비를 내년 1회 추가경정예산으로 확보하는 것이 사업 완주의 핵심 과제로 떠올랐다.
22일 고양시에 따르면 시는 총 400억원 규모의 거점형 스마트시티 조성사업을 추진 중이지만, 시의회는 2026년도 본예산 심의 과정에서 시비 30억원을 삭감해 재원 공백이 발생했다.
국토교통부 공모사업으로 선정돼 국비 200억원은 전액 확보됐지만, 매칭되는 시비 200억원 가운데 현재까지 확보된 금액은 170억원에 그친다.
시는 사업 추진에 차질이 없도록 2026년도 1회 추가경정예산을 통해 삭감된 30억원을 포함한 잔여 지방비를 확보한다는 방침이다. 특히 예산이 확보되지 않을 경우 일부 사업비를 반납해야 할 가능성도 있어, 시는 사업 성과와 시민 체감 효과를 중심으로 시의회와의 협의와 설득을 이어갈 계획이다.
거점형 스마트시티 조성사업은 2023년 국토교통부 공모에 선정된 이후 중앙투자심사와 사업변경 승인 등 필수 행정절차 지연으로 일정이 다소 늦춰졌다. 그러나 최근 모든 스마트서비스의 수행업체 선정이 마무리되면서 사업은 본격적인 구축 단계에 들어섰으며, 내년 6월 준공을 목표로 하고 있다.
이번 사업을 통해 고양시 전역에는 교통과 도시운영 분야를 중심으로 총 8개 스마트서비스가 구축된다. 주요 내용으로는 경기북부 최초 자율주행버스 도입, 드론을 활용한 산불 감시와 실종자 수색, AI 기반 스마트 도시운영 서비스 등이 포함돼 있다.
시 관계자는 “시민들이 직접 체감할 수 있는 스마트서비스를 차질 없이 구현하는 것이 목표”라며 “사업이 중단 없이 마무리될 수 있도록 시의회의 적극적인 협조가 필요하다”고 밝혔다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사