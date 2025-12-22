정해권 인천시의장 “GTX-B 추가정거장 설치에 끝까지 책임”
“GTX-B 노선 추가정거장 설치는 특정한 평가나 수식어가 아니라 시민의 교통권 개선이라는 목적에 따라 추진되도록 끝까지 책임을 다하겠습니다.”
정해권 인천시의회 의장(국·연수구1)은 지난 19일 수도권광역급행철도(GTX) B노선 추가정거장 연수구 내 설치와 관련해 입장문을 내고 “설계 착수 이후 재원·행정절차가 지연 없이 이어져 실제 사업으로 완결돼야 한다”고 주장했다.
정 의장은 이번 입장문에 GTX-B 노선 추가정거장 설치와 관련해 그동안 자신이 추진했던 다양한 사업들의 진행 과정을 상세히 설명했다. 앞서 지난 2021년부터 지역 현안으로 무겁게 인식한 뒤 주민의 요구가 검토에 머물지 않고 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 사업 초기부터 꼼꼼히 챙겼다.
우선 2022년 2월 9일 당시 ‘국민의힘 연수갑 GTX-B 수인선 환승역 추진위원회’ 위원장을 맡았던 정 의장은 수인선 송도역에서 서명운동을 시작하며 주민 의견을 모아 공론화의 기반을 마련했다. 이어 같은해 7월부터는 인천시의회 전반기 산업경제위원장으로 활동하며 현장의 요구가 정책과 제도 논의로 이어지도록 했고 시의회 의장으로 의정활동 중인 현재는 의회의 공식 의사결정을 통해 추진의 방향을 분명히 해왔다.
특히 지난 9월 9일 ‘인천시의회 제303회 임시회’ 제5차 본회의에서는 ‘GTX-B 노선 추가정거장 확정 촉구 결의안’이 최종 의결됐고 의결 직후 본회의장에서 결의대회를 개최하는 등 시민의 뜻을 인천의 공식 요구로 명확히 했다. 또한 최근 의회 예산 심의 과정에서는 GTX-B 추가정거장 타당성조사 수수료 1억6000만원을 반영해 타당성 조사가 차질 없이 이어지도록 뒷받침했다.
아울러 정 의장은 GTX-B 추가정거장 추진의 핵심 관건인 재원 부담 구조가 현실적인 대안으로 정리돼야 한다는 점을 지속적으로 제기해 왔다.
현재 청학역 신설과 관련해 인천시는 청학역 설치를 전제로 한 설계 비용 부담을 민간사업자인 대우건설 컨소시엄 측에 요청했으며, 민간사업자 측은 이를 일부 수용해 전체 노선 공정과 별도로 설계비 140억원을 먼저 집행하는 것으로 알려져 있다. 이는 인천시가 설계비를 정산하고, 역사 시공비는 별도로 예산을 확보해 지급하는 구조다.
정 의장은 “그동안 집행부와 수시로 논의하며 관계기관 협의가 지연되지 않도록 의회 차원에서 점검과 촉구를 이어왔다”며 “설계 이후에는 시공비 확보와 의회 동의 등 후속 절차가 무엇보다 중요하다는 점을 분명히 하며, 설계 단계의 진전이 곧바로 사업 완결로 이어지도록 철저히 살피겠다”고 말했다.
이어 “GTX-B 노선 추가정거장 설치는 인천 남부권의 교통 여건을 개선하고, 광역교통망의 균형을 바로 세우기 위한 중요한 과제”라며 “이 과제가 특정한 평가나 수식어가 아니라 시민의 교통권 개선이라는 목적에 따라 추진되도록 끝까지 책임을 다하겠다”고 다짐했다.
