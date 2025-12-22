인천세종병원, 2025 간호·간병통합서비스 성과평가 S등급
혜원의료재단 세종병원은 ‘2025년 간호·간병통합서비스 성과평가’에서 인천세종병원이 최우수 S등급을 획득했다고 22일 밝혔다.
인천세종병원 개원 이후 7년 연속 최고 등급 획득이다. 최종 점수는 전체 평균(82.17점)보다 월등히 높은 102.87점(백분위 99.29%)을 획득했다. 전국 702곳 평가 대상 의료기관에서 순위로는 6위를 차지했다.
부천세종병원도 평균보다 월등히 높은 최종 점수 98.24점(백분위 94.77%)을 획득하며 A등급을 받았다. S등급 획득 최저점에 불과 0.21점이 모자란 수치이지만, 매년 최우수 등급을 획득하며 전국 순위 4위까지 올랐던 저력을 바탕으로 더욱 분발할 방침이다.
간호·간병통합서비스는 입원 환자를 대상으로 보호자나 간병인 없이 전문 간호인력이 24시간 병동에 상주해 환자 회복을 돕는 제도다. 국민건강보험공단이 매년 시행하는 성과평가는 전국 상급종합병원, 종합병원 등 의료기관을 대상으로 한다. 사업 참여 확산 및 입원 서비스 질 향상 유도를 목적으로 하며 평가 참여도, 사업 참여도, 간호인력 처우개선 성과 등 부문을 평가해 등급을 부여한다.
지난해부터 상위 5% 기관에 S등급을 부여하도록 등급체계를 한 단계 더 세분화하면서 평가 신뢰도를 높였다.
세부 평가 결과에서 세종병원은 ▲간호·간병통합서비스 참여율 ▲간호 필요도 교육 수료율 ▲안전사고 방지 장비 구비 여부 ·간호인력 정규직 고용률 및 간병지원인력 직접 고용률 ▲특별수당 지급 및 인센티브 환류이행실적 등 평가영역에서 만점 혹은 만점에 가까운 점수를 획득했다.
혜원의료재단 세종병원 박진식 이사장은 “부천세종병원·인천세종병원은 매년 간호·간병통합서비스 성과평가에서 뛰어난 성과를 내고 있다”며 “앞으로도 현장 의견을 바탕으로 끊임없이 보완해 최상의 의료 서비스를 제공하겠다”고 말했다.
한편, 세종병원은 지난 2016년 간호·간병통합서비스가 처음 도입된 이래 선도병원은 물론, 서비스 질 향상을 위해 현장 의견을 제시하는 패널병원으로서 역할을 수행하고 있다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
