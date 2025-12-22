초가공식품에 익숙한 청소년 식단 천연식품 ‘우유’ 주목
청소년 식단에서 초가공식품 비중이 높아지면서, 성장기 뇌 건강을 지키는 천연식품으로서 우유의 역할이 다시 주목받고 있다.
편의점과 카페가 방과 후 일상 공간이 된 오늘날, 청소년들은 가당 음료와 고카페인 커피, 가공 디저트에 쉽게 노출돼 있다. 달콤한 맛과 즉각적인 각성 효과를 앞세운 초가공식품은 간편한 선택지로 자리 잡았지만, 영양 균형 측면에서는 지속적인 우려가 제기돼 왔다.
특히 이러한 식습관 변화가 단순한 기호의 문제가 아니라 성장기 뇌 기능과 직접적으로 연결될 수 있다는 점에서 경고의 목소리가 커지고 있다.
미국 노스캐롤라이나대(UNC) 의과대학 연구팀은 고지방 가공식품을 섭취한 실험 대상에서 비교적 짧은 기간에도 뇌 해마 부위의 신경세포 활동이 비정상적으로 변화하는 현상을 확인했다.
해마는 기억 형성과 학습에 핵심적인 역할을 하는 영역으로, 연구진은 이러한 변화가 불필요한 정보를 걸러내고 기억을 정확히 저장하는 기능을 방해할 수 있다고 설명했다.
주목할 점은 체중 증가나 비만과 같은 외형적 변화가 나타나기 이전에도 뇌 기능 저하가 먼저 시작될 수 있다는 가능성이 제기됐다는 점이다.
전문가들은 발달이 완전히 끝나지 않은 청소년기의 뇌가 이러한 자극에 더욱 민감하게 반응할 수 있다고 지적한다. 국내에서도 집중력 저하, 수면 문제, 정서 불안 등 청소년에게서 관찰되는 변화들을 식습관과 함께 살펴봐야 한다는 의견이 이어지고 있다.
초가공식품의 영향은 장기간에 걸쳐 서서히 나타나는 것이 아니라, 비교적 짧은 시간 안에도 조용히 누적될 수 있다는 점에서 더욱 주의가 필요하다는 것이다.
이런 환경 속에서 다시 주목받는 것이 우유와 같은 천연식품이다. 우유는 인공적인 자극 없이 칼슘과 양질의 단백질, 비타민 B군, 인 등 성장기 신체와 뇌 기능에 필요한 영양소를 자연적인 형태로 공급한다.
특히 비타민 B군과 단백질은 신경 전달과 에너지 대사에 관여해 학습과 집중력 유지에 중요한 역할을 한다는 평가를 받는다. 혈당과 신경 자극을 급격히 끌어올리지 않으면서도 안정적인 에너지 공급이 가능하다는 점에서 초가공식품과 뚜렷한 대비를 이룬다.
영양학 전문가들은 “청소년기에 반복적으로 접하는 식품이 평생의 식습관과 건강 인식에 영향을 미친다”며 “초가공식품이 일상이 된 환경일수록 우유와 같은 천연식품은 뇌 건강을 지키는 완충 장치가 될 수 있다”고 말한다. 이는 특정 식품을 만능 해결책으로 삼기보다는, 자극 위주의 식생활에서 균형을 회복하는 출발점으로 천연식품의 가치를 다시 바라봐야 한다는 의미다.
우유자조금관리위원회 관계자는 “노스캐롤라이나대 연구 결과는 초가공식품 소비가 일상이 된 청소년 환경에서 그 경고의 무게를 더한다”며 “뇌 기능은 식단 변화에 생각보다 빠르게 반응하며, 그 영향은 눈에 띄지 않게 축적된다. 천연식품인 우유가 다시 주목받는 이유도 바로 이 지점에 있다”고 밝혔다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
