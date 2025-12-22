강원도 연구개발특구 지정…바이오 반도체 헬스 육성
강원도가 바이오 신소재, 디지털 헬스케어, 반도체 소재·부품 등 3개 특화산업을 집중적으로 육성하는 연구개발특구로 지정됐다.
과학기술정보통신부와 강원도는 춘천, 원주, 강릉 3개 연합 지역이 연구개발특구로 선정됐다고 22일 밝혔다. 2005년 대전 대덕, 2011년 광주와 대구, 2012년 부산, 2015년 전북에 이은 여섯 번째 특구다.
강원연구개발특구는 춘천(3.4㎢)과 원주(5.5㎢), 강릉(2.8㎢) 3개 지구 총 11.7㎢ 규모다. 바이오 신소재(춘천), 디지털 헬스케어(원주), 반도체(센서) 소재·부품(강릉) 등 3대 특화산업을 중심으로 집중적으로 육성된다.
강원특구 내에는 정부출연연구기관과 대학, 지방자치단체·기업부설 연구소 등 총 182개 연구기관이 집적돼 있다. 바이오, 헬스케어, 소재, 부품 등 첨단 분야의 우수한 역량도 보유하고 있다.
과기정통부는 강원특구를 대상으로 기술이전과 창업, 사업화 연계 기술개발 투자, 펀드 등 재정지원과 함께 세제 혜택, 실증 특례 등 제도적 지원에 나설 방침이다.
이번 연구개발특구 지정을 계기로 강원 지역 내 첨단 기술기업 창업과 연구소기업 설립이 활성화되고 기술이전, 사업화가 촉진될 것으로 기대된다.
도는 특구를 통해 2030년까지 기업을 500개 이상 유치하고 7800명의 고용을 창출하는 등 경제 성과를 달성한다는 계획이다.
도 관계자는 “춘천, 원주, 강릉을 중심으로 도 전역에서 미래산업이 크게 성장할 것으로 기대된다”며 “중장기적으로 재난 드론 등 강원 특성을 반영한 성장동력 분야도 추가로 발굴해 특구 역할과 영역을 확장해 나가겠다“고 말했다.
춘천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사