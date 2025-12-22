‘한국의 10대 코스’ 파인비치골프링크스의 겨울, LPGA 토너먼트 코스 느낌 그대로

형형색색의 산다화와 피라칸타 천지

동계 시즌 파인-비치코스 18홀 운영

한 겨울에도 그린 스피드 3m 유지

전남 해남군 파인비치골프링크스 비치코스 7번 홀에서 바라본 다도해. 파인비치골프링크스

전남 해남군 파인비치골프링크스 파인코스 8번 홀. 파인비치골프링크스

산다화가 만개한 파인비치골프링크스 파인코스 9번 홀 전경. 파인비치골프링크스

계절은 분명 겨울이건만 눈에 보이는 풍광은 전혀 겨울같지가 않다. 코스 곳곳에 피어있는 형형색색의 산다화(山茶花·일명 애기 동백)로 외려 따뜻한 온기가 느껴진다. ‘불의 가시’로 불리우는 피라칸타(일명 피라칸사스)가 잔잔한 겨울바다와 어우러져 봄의 한 가운데에 들어와 있다는 착각을 불러일으키게 한다. 순간 걸그룹 레드벨벳의 ‘빨간맛’의 노랫말 ‘너의 색깔로 날 물들여줘 더 진하게 강렬하게…’를 읊조리게 된다.



전남 해남군 파인비치골프링크스의 겨울 풍경이다. 골프매거진코리아와 Golf.com 글로벌 패널에 의해 ‘대한민국 10대 골프장 2025’에 선정된 이 골프장은 올 겨울 유례없는 유명세를 톡톡이 치르고 있다.



미국여자프로골프(LPGA)투어 BMW레이디스 챔피언십을 개최하면서 낭중지추(囊中之錐)의 진가가 유감없이 발휘돼 경향각지 골퍼들의 발길이 끊이질 않고 있어서다.



이를 감안해 동계 비시즌에도 성수기와 다름없는 코스 관리로 골퍼들을 맞이하고 있다. 컨셉트는 ‘LPGA EXPERIENCE’다. 우선 동계 시즌에는 BMW레이디스 챔피언십 개최 코스였던 파인과 비치코스 18홀만 단독 운영한다.



코스 동선의 일관성, 라운드 리듬 유지, 금잔디 컨디션 집중 관리, LPGA 대회 수준 셋업 등 한 마디로 품질 중심의 운영 체제로 전환한 것. 이를 통해 모든 내장객들에게 LPGA 선수들이 플레이한 코스 그대로를 경험할 수 있도록 했다.



남해안 특유의 온화한 기후와 장기 관리로 완성된 금잔디는 겨울에도 최상의 퀄리티를 유지한다. 따라서 라이가 계절에 흔들리지 않고, 샷 피드백이 일정하다. 골프장을 방문한 전문가들은 ‘파인비치는겨울에도 샷감이 살아있는 몇 안 되는 코스’라고 평가한다.



그린 스피드는 토너먼트 기준인 3m 유지를 원칙으로 하고 있다. 여기에 금잔디의 정교한 라인, 해안 지형이 만드는 전략적 긴장감 등으로 겨울 골프의 상식을 넘어서는 라운드 환경을 제공한다.



내년에는 오시아노 코스 리뉴얼, 금잔디 고도화, LPGA 대회 재개최 준비 등 고급화 로드맵을 추진할 계획이다. 이를 통해 전 코스 금잔디 기반 챔피언십 구조를 완성하는 국내 유일 퍼블릭 코스로 도약할 계획이다.



또한 내년 1월부터 2월까지 2개월간 전남 및 광주지역 지역민들의 성원에 보답하고자 그린피 50% 할인프로모션을 진행한다. 이번 혜택은 지역 골퍼들에게 겨울 골프의 새로운 기준을 경험할 수 있는 특별한 기회가 될 것이다.



파인비치골프링크스 허명호 대표는 “대한민국 톱10 선정은 파인비치골프링크스가 걸어온 길을 증명하는 결과”라며 “올 동계 시즌은 파인비치가 앞으로 나아갈 방향을 보여주는 첫 단계다. 단독 운영되는 파인과 비치코스에서 겨울 골프의 진수를 만끽하길 바란다”고 했다.



정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr



