정인화 광양시장, 매년 대학생 생활비 장학금 지원…전국 시 단위 최초
내년부터 시행…생활비 최대 350만원 지원
교육비 부담 완화·대학생의 안정적 학업 여건 조성
정인화(사진) 전남 광양시장이 전국 시 단위 최초로 대학생에게 연간 최대 350만원의 생활비를 주는 장학금 정책을 만들어 지원에 나선다.
광양시는 학부모의 교육비 부담을 완화하고 대학생의 안정적인 학업 여건 조성을 위해 내년부터 ‘대학생 생활비 장학금 지원 사업’을 시행한다고 22일 밝혔다.
이번 사업은 기존 등록금 중심 장학금과 달리 주거비, 교재비, 식비 등 대학 생활 전반에 필요한 생활비 부담을 덜어주는 데 중점을 두고 있다. 경제적 여건으로 학업에 어려움을 겪는 학생들에게 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.
지원 기준은 부·모 또는 보호자, 학생 본인 모두 공고일 기준 광양시에 3년 이상 주소를 둔 경우를 원칙으로 하되, 학생의 경우 타 지역 대학 진학에 따른 거주지 이전 등 불가피한 사유에 대해서는 일부 예외를 인정할 예정이다.
지원 대상은 만 34세 이하의 (전문)대학교 재학생이며, 성적 기준은 직전 학기 C학점 이상, 지원 횟수는 편입학·재입학을 포함해 최대 8학기까지 가능하다.
지원 금액은 소득기준(기초·차상위, 1~3구간, 4~6구간, 7~8구간, 9구간, 10구간) 및 학생 거주 기간(7년 이상 100%, 3년 이상 5년 미만 70%, 3년 미만 50%)을 고려해 연 200만원을 기준으로 소득구간별 30만원씩 증액 지급하며 최대 연 350만원까지 지원한다.
이번 사업은 백운장학회를 통해 추진되며, 상반기는 내년 3~4월 신청을 받아 6월까지 지급하고, 하반기는 9~10월 신청을 받아 12월까지 지급될 예정이다.
광양시는 이번 지원 사업이 단순한 장학금 지급을 넘어 지역에서 성장한 청년들이 학업과 진로를 안정적으로 설계하도록 돕고, 장기적으로는 지역 인재의 정주 기반을 강화하는 데 기여할 것으로 기대하고 있다.
광양시 관계자는 “대학생 생활비 장학금은 학생들에게는 학업에 집중할 수 있는 여건을, 학부모에게는 체감할 수 있는 교육비 경감 효과를 제공할 것”이라며 “앞으로도 학생들이 출발선의 차이로 꿈을 포기하는 일이 없도록 실질적인 지원을 이어가겠다”고 말했다.
광양=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
