무안 서해안고속도로 7중 추돌…차량화재·5명 부상
전남 무안 서해안고속도로 몽탄2터널 인근에서 차량 7대가 연쇄 추돌하는 사고가 발생해 5명이 다쳤다. 사고 과정에서 차량 화재까지 발생해 일대 교통이 한때 혼잡을 빚었다.
22일 전남소방본부 등에 따르면 이날 오전 10시28분쯤 무안군 몽탄면 서해안고속도로 광주방향 몽탄2터널 인근에서 차량 7대가 잇따라 부딪혔다.
이 사고로 각 차량에 타고 있던 5명이 부상을 입어 병원으로 이송돼 치료를 받고 잇다.
추돌 직후 일부 차량에서 불이 나 인접 차량으로 불길이 번지면서 차량 3대가 전소됐다. 화재는 신고를 받고 출동한 소방대원에 의해 약 30분 만에 진화됐다.
차량 화재로 다량의 연기가 발생하자 당국은 2차 사고를 막기 위해 통행 차량을 인근 도로로 우회시키는 등 현장 통제에 나섰다. 관할 지자체는 재난안전 문자메시지를 통해 우회 운행을 안내했다.
경찰과 소방당국은 사고 차량 견인과 현장 정리가 마무리되는대로 정확한 사고 원인과 경위를 조사할 방침이다.
무안=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
