부산시, 내년 산업단지 통근버스 확대 운영
16개 산단 57대 투입 하루 132회 운행
부산시는 산업단지 근로자의 출퇴근 환경 개선을 위해 내년부터 통근버스를 대폭 확대 운행한다고 22일 밝혔다.
시는 내년 산업단지 통근버스 운행 사업 예산을 올해 본예산보다 9억3200만원(약 35%) 늘어난 35억8000만원으로 편성했다.
유류비와 인건비 상승 등 물가 인상 요인을 반영하고, 산업단지별 이용 수요 증가에 대응하기 위한 조치다.
이용 수요 증가에 따라 내년 3월부터는 운행 규모가 크게 늘어난다. 시는 모두 16개 산업단지, 22개 노선에 통근버스 57대를 투입해 하루 132회 운행한다.
이는 올해보다 차량 10대, 노선 6개, 운행 횟수 31회가 각각 늘어난 규모다.
권역별 특성에 맞춘 ‘맞춤형 확대운영’도 추진된다. 이용자 민원이 많았던 서부산권에는 8대를 증차해 총 48대를 투입, 만차 불편과 출퇴근 시간대 교통 혼잡을 줄인다.
동부산권의 경우 대중교통 접근성이 낮은 지역인 에코장안과 명례 산단지역의 통근버스 노선을 신설하고, 기존 노선을 확대·조정하는 등 하루 26회(출근 13회·퇴근 13회) 운행한다.
시는 노선과 차량 확대와 함께 산단 통근버스 이용 환경 전반에 대한 서비스 고도화도 계속해서 추진한다.
부산시는 통근버스 확대와 함께 서비스 개선에도 나선다. 올해 10월 중순부터 산단 통근버스 전용 모바일 애플리케이션 ‘산단타요’(산단으로 가는 버스 타요)를 구축해 운영 중이다. 이 앱은 회원가입을 통한 탑승 인증 방식으로 운영되고 있으며, 현재 1600여 명의 근로자가 가입해 이용 중이다.
이와함께 노후 정류장 표지판 교체도 단계적으로 추진하고 있다. 올해 하반기 녹산산단 내 51개 정류장을 우선 교체했으며, 내년에는 과학 산단 등으로 점차 확대 시행할 계획이다.
박형준 부산시장은 “기업 현장의 목소리를 적극 반영해 근로자들이 체감할 수 있는 교통 복지를 실현하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
