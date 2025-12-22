“6년 만에 뚫렸다”…광주 도시철도 1단계 도로 전면 개방

16.3㎞ 도로 원상복구로 개방 마쳐

공사 구간 인근 상권 회복에도 총력

강기정 “기다리신 시민께 깊이 감사”

최근 도로가 전면 개방된 광주 도시철도 2호서 1단계 1공구 구간인 광주 서구 상무지구 일대 모습. 광주광역시 제공

광주 도시철도 2호선 1단계 공사로 통제됐던 도로가 6년 만에 전면 개방됐다.



광주광역시는 22일 시청 시민홀에서 ‘광주도시철도 2호선 1단계 구간 도로개방 현장 확인’ 행사를 열고, 그동안의 공사 추진 경과와 현재 공정 현황·향후 계획을 시민들과 공유했다.



강기정 광주시장은 이번 행사를 통해 소상공인·시민 등과 함께 버스를 타고 1공구와 6공구 등 개방된 도로를 직접 살폈다. 그동안 왕복 2~4차로로 제한됐던 도로는 착공 전과 같은 왕복 6~9차로로 복구되면서 차량 흐름이 크게 개선됐다.



행사에 참여한 한 시민은 “도로가 뻥 뚫려 도시철도 2호선 1단계 공사가 마무리되고 있다는 것을 실감했다. 속이 다 시원하다”며 “그동안의 불편이 해소돼 크리스마스를 앞두고 선물을 받은 기분이다”고 말했다.



강 시장은 “도시철도 공사는 더 안전하고 쾌적한 도시를 만들고, 대자보 도시를 만들기 위한 인프라 구축 사업이다”며 “참고 기다려주신 시민 여러분께 깊이 감사드린다”고 말했다.



도시철도 2호선 1단계 구간은 시청에서 금호지구~풍암지구~백운광장~조선대~광주역 뒤편을 잇는 총연장 17㎞ 노선이다. 광주시는 1단계 도로개방 목표 구간 16.3㎞에 대해 개방률 100%를 달성했다.



다만, 광주시는 지난 7월 연내 도로개방 관련 최초 발표 때 예고한 것처럼 지하정거장 자재 반입과 백운고가 철거를 대체하는 지하차도 공사가 진행 중인 백운광장 일원 등 일부 구간은 부득이하게 일부 차로를 점용하고 있다고 설명했다.



이번 개방에서 제외된 구간은 금호지구입구사거리, 금호시영아파트 앞, 무등시장 주변, 광주역 뒤편 등 정거장 4곳과 백운광장 일원으로, 총연장 687m이다. 해당 구간은 자재의 지하 반입이 완료되는 내년 3월과 지하차도 공사가 마무리되는 내년 6월까지 단계적으로 개방할 예정이다.



아울러 광주시는 도시철도 2호선 1단계 구간 소상공인들의 상권 활성화를 위해 총 119억원을 투입하는 ‘소상공인 및 상권회복 종합지원대책’도 마련해 내년부터 본격 추진한다.



김준영 광주시 시민안전실장은 “앞으로 2027년 하반기에 도시철도 2호선 1단계 구간 개통을 이뤄낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.



광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



