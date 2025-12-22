무안 몽탄2터널 인근서 5중 추돌사고…차량화재로 정체
22일 오전 전남 무안군 서해안고속도로에서 차량 5대가 연쇄 추돌하는 사고가 발생해 극심한 정체가 빚어지고 있다.
소방 당국과 경찰에 따르면 이날 오전 10시30분쯤 서해안고속도로 상행선 몽탄2터널 출구 인근에서 차량 5대가 잇따라 부딪히는 사고가 났다.
사고 충격으로 일부 차량에서 화재가 발생해 연기가 피어오르기도 했다. 이에 관할 지방자치단체는 인근 도로를 지나는 운전자들에게 우회를 당부하는 재난안전 문자메시지를 긴급 발송했다.
현재 경찰과 소방 대원들이 현장에 출동해 화재 진압 및 사고 수습 작업을 벌이고 있다. 경찰은 현장 정리가 마무리되는 대로 목격자와 블랙박스 영상 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
