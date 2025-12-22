경남도, 경남 마산로봇랜드 신규 민간투자자 모집 시작
경남도는 ‘경남 마산로봇랜드 조성사업’ 민간 사업자 공모를 이달 중 시행한다고 22일 밝혔다.
마산로봇랜드는 창원시 마산합포구 구산면 일대 126만㎡ 부지에 테마파크와 관광숙박시설을 조성하는 사업이다. 2008년 산업통상부로 최종사업자로 확정돼 2013년에 착공했다.
1단계 사업인 테마파크와 로봇연구센터, 컨벤션센터를 2019년 연이어 개장·개관했지만 2단계 사업은 착공을 앞두고 펜션 부지 소유권 이전 문제로 민간사업자(대우컨소시엄)와 소송 등 갈등을 겪었다.
도는 이번 공모를 통해 정상 운영 중인 테마파크에 이어 관광숙박시설 조성을 위한 3000억 원 이상의 대규모 민간투자를 유치할 방침이다.
‘경상남도 기업 및 투자유치 등에 관한 조례’ 에 따라 관광사업 및 문화콘텐츠산업에 대한 투자금액이 1800억 원 이상이면서 상시고용인원이 60명 이상이면 최대 200억 원의 보조금과 최대 10억 원의 고용 보조금을 지원할 수 있다.
현재 로봇랜드에는 숙박시설이 없어 테마파크와 컨벤션센터는 1일 단위 행사만 유치할 수 있어 활용도가 높지 않았다. 호텔 등 숙박시설이 들어서면 테마파크와 컨벤션센터의 방문객도 증가할 것으로 기대된다.
또 내년 거제~마산 국도 5호선이 착공되면 로봇랜드, 구산해양관광단지, 거제 장목면 일대 기업혁신파크가 한 번에 연결돼 투자 매력도도 높아질 전망이다.
공모 참가 기업은 민간사업자 지정신청서 및 사업계획서를 통해 개발 구상, 투자계획, 운영전략, 수익모델 등을 제출해야 한다. 도는 전문가로 구성된 평가위원회를 통해 사업 수행 능력과 계획의 실현 가능성 등을 종합 심사할 예정이다.
이번 공모가 순항하면 내년 하반기 우선협상대상자가 선정될 예정이며, 이후 민간사업자의 제안대로 조성실행계획이 변경될 예정이다.
윤인국 경남도 산업국장은 “마산로봇랜드 조성사업은 국가 로봇산업의 성장 플랫폼으로 자리매김할 핵심 사업”이라며 “혁신적이고 전문성을 갖춘 민간사업자의 참여를 통해 세계적 수준의 로봇 특화도시로 발전시키겠다”고 말했다.
