울산 간절곶에 ‘국내 최대 식물원’ 조성
국내 대표 일출명소인 울산 간절곶에 국내 최대 규모의 식물원이 조성 된다.
울산 울주군은 지역 대표 관광명소인 간절곶 일대에 ‘(가칭)울주군 간절곶 식물원’을 2030년 완공을 목표로 사업을 추진한다고 22일 밝혔다.
식물원은 기존 전통적인 온실에 증강현실 등 디지털 온실을 결합한 ‘미래형 산림문화 복지시설’로 조성된다.
군은 총사업비 868억원을 들여 오는 2028년 착공해 2030년 공사를 마무리할 계획이다. 식물원은 5만3000㎡ 부지에 건축연면적은 1만1700㎡에 최고 높이는 38m 규모로 전국 최대 규모의 온실이 될 전망이다.
간절곶 식물원은 ‘국내에서 즐기는 식물 세계여행’을 주제로 5대양 6대주의 다양한 테마 식물을 보고 즐길 수 있도록 구성된다. 전 세계 여섯 개 대륙의 특색있는 식물을 소재로 한 전통적 온실에 증강현실(AR)과 가상현실(VR), 미디어아트 등을 접목한 디지털 온실을 갖춘 식물원을 선보일 예정이다.
시설은 지하 1층, 지상 1층 규모로, 지상에는 온실 주제관과 체험관, 관람객 휴식 공간이 마련된다.
지하에는 국내 최장 길이 450m 규모의 미디어아트 터널과 스카이 어드벤쳐, 인공 오로라 등 전시와 함께 즐길 수 있는 다양한 시설이 마련된다.
울주군은 식물원이 조성되면 연간 46만 명의 관광객이 찾을 것으로 내다보고 있다.
식물원 건립사업에 따른 경제적 파급효과는 울산지역내에서 생산유발액 832억원, 부가가치유발 404억원, 취업유발 592명으로 조사됐다.
전국적으로는 생산유발액 1313억원, 부가가치유발 591억원, 취업유발 852명의 효과가 있는 것으로 분석됐다.
경제성분석은 비용과 편익을 비교한 결과 B/C값이 0.499로 도출됐다. 정책적분석 결과는 ‘거제식물원 이상의 시설 및 운영수준을 갖춘 경우 랜드마크적 기능을 수행할 것’이라고 평가했다.
이순걸 울주군수는 “우리나라에서 가장 먼저 해가 뜨는 간절곶에 사계절 내내 아름다운 꽃이 피는 ‘정원 랜드마크’가 더해진다면 울주 관광의 패러다임을 바꾸는 전환점이 될 것”이라고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
