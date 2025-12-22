대천겨울바다사랑축제 24일 개막…15개 콘텐츠 선보여
충남 보령시는 오는 24∼28일 대천해수욕장 머드광장과 보령머드테마파크 일원에서 ‘2025 대천겨울바다사랑축제’를 개최한다고 밝혔다.
‘사랑·불빛 그리고 바다’를 주제로 야간경관·공연·체험·드론쇼 프로그램 등 15개 콘텐츠를 선보인다. 야간경관시설은 다음 달 11일까지 계속 점등할 예정이다.
24일 머드광장에서 핸드벨 타종과 동시에 산타빌리지 콘셉트 조명을 일제히 점등하고, 보령머드테마파크 외벽과 노을·분수광장에도 크리스마스 조형물, 트리, 전통등 등을 설치한다.
24일에는 MZ세대 만남 이벤트인 ‘솔로다방’을 운영하고, 25일에는 연인을 위한 러블리투어를 진행한다. 아카펠라·마술·뮤지컬 공연과 함께 나윤권 특별공연과 전 관객 프로포즈 이벤트도 준비했다.
26일에는 머드광장 산타빌리지에서 감성 가득한 스노우 버스킹 데이가 펼쳐진다. 27일에는 가족 단위 관광객을 위한 패블리투어를 운영하고, 28일에는 어린이 연극과 매직쇼, 태권도 퍼포먼스를 선보일 예정이다.
축제 기간 머드광장은 아이와 가족이 오래 머무를 수 있는 체험공간으로 운영된다. 산타의 소원하우스 이벤트, 얼음을 활용한 산타 슬라이드가 어린이들에게 인기 콘텐츠가 될 전망이다. 크리스마스 굿즈 만들기, 스노우 BBQ, 알밤 굽기 체험 등 겨울철 먹거리와 체험 프로그램도 풍성하게 준비됐다.
지역경제 활성화 효과를 높이기 위해 관광·소비 연계 요소도 강화했다. 러블리·패블리 투어 참가자에게 짚트랙, 개화예술공원, 석탄박물관 등 지역 관광지를 경험할 수 있도록 했으며, 머드화장품 홍보관을 통해 지역 특산품 홍보도 병행할 예정이다.
김동일 보령시장은 “대천겨울바다사랑축제는 다양한 세대가 함께 즐길 수 있는 겨울 대표축제로 자리 잡았다”며 “빛과 음악, 체험, 겨울바다가 어우러진 보령만의 낭만을 시민과 관광객에게 선사하겠다”고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
