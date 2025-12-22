대천겨울바다사랑축제 24일 개막…15개 콘텐츠 선보여

2025 대천겨울바다사랑축제 홍보 포스터. 보령시 제공

핸드벨 타종과 동시에 산타빌리지 콘셉트 조명을 일제히 점등하고,

보령머드테마파크 외벽과 노을·분수광장에도 크리스마스 조형물, 트리, 전통등 등을 설치한다.

25일에는 연인을 위한 러블리투어를 진행한다. 아카펠라·마술·뮤지컬 공연과 함께 나윤권 특별공연과 전 관객 프로포즈 이벤트도 준비했다.