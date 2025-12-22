대구 러닝 열풍 이어간다…세계마스터즈육상대회 기대
대구시가 내년 열리는 세계마스터즈 육상경기대회를 육상 도시 자리매김을 위한 주춧돌로 삼기로 했다. 그동안 쌓은 육상 대회 개최 노하우를 총동원해 세계에 대구를 알리는 기회로 만들 계획이다.
22일 대구시와 대구세계마스터즈육상경기대회 조직위원회(이하 조직위)에 따르면 내년 8월 22일부터 9월 3일까지 대구에서 ‘2026 대구세계마스터즈 육상경기대회’가 열린다.
세계마스터즈 육상경기대회는 1975년 8월 캐나다 토론토 대회를 시작으로 매년 실내외 대회를 번갈아 개최하고 있다. 35세 이상 육상 애호가들이 자부담으로 참가하기 때문에 육상 선진국 여러 도시가 관광, 이미지 홍보 등 지역경제 파급효과를 기대하며 적극적으로 유치에 나선다. 내년 대구 대회에는 90여개국에서 1만1000여명이 참가할 것으로 예상된다. 국내에서 개최되는 단일 종목 국제 스포츠 대회 중 최대 규모로 지역경제 활성화가 기대된다. 대구시는 2017년 실내경기 위주의 세계마스터즈 육상경기대회를 아시아 최초로 유치한 경험이 있다. 실내외 대회를 모두 치르는 것은 대구가 세계에서 처음이다.
대구스타디움(주경기장)을 중심으로 보조경기장, 경산시민운동장, 수성패밀리파크, 육상진흥센터 인근도로, 신천동로에서 34개 종목 경기가 치러진다. 100m 등 트랙 종목 17개, 높이뛰기 등 필드 종목 11개, 하프마라톤과 10㎞ 달리기 등 로드레이스 종목 6개로 나눠 진행된다. 만 35세 이상의 신체 건강한 성인이라면 국적이나 선수 경력과 관계없이 누구나 참가 가능하다. 조직위는 23일부터 2026년 6월 23일까지 대회 공식 홈페이지를 통해 참가 신청을 받는다. 국내외 선수들을 대상으로 다양한 인센티브를 제공해 만족도를 높일 예정이다.
대구시는 내년 대회를 성공적으로 개최해 글로벌 육상 도시 명성을 이어가겠다는 각오다. 2011년 세계육상선수권대회와 2017년 실내 세계마스터즈 육상경기대회 성공 개최 경험, 25년을 이어온 대구국제마라톤대회 운영 노하우 등을 총동원해 참가자들에게 감동을 선사할 계획이다. 경기장과 숙박·교통 등 편의시설, 안전 관리까지 소홀함 없이 준비하고 스포츠와 관광, 문화가 결합된 다양한 이벤트를 마련해 대회를 축제의 장으로 만들 예정이다.
