328g 극초미숙아 생존율 1% 뚫고 건강 회복
대구에서 몸무게 328g으로 태어난 아기가 6개월여 동안 신생아 집중 치료를 받고 건강하게 퇴원해 화제다.
대구가톨릭대병원은 출생체중이 300g대로 극초미숙아였던 이유주 양이 191일간의 신생아 집중 치료 후 약 4㎏의 체중으로 지난 19일 귀가했다고 22일 밝혔다.
유주양은 태아 성장 지연으로 사산 위험성이 매우 높은 상태에서 지난 6월 12일 임신 26주 만에 응급 제왕절개로 태어났다. 일반적으로 출생체중 1㎏ 미만의 미숙아는 장기 미성숙으로 인해 합병증 위험이 높고 질환 발생 빈도와 중증도 또한 높은 편이다. 특히 300g대의 극초미숙아는 혈관 확보, 검사 채혈이 어렵고 빈혈, 호흡부전, 감염 위험도 극도로 높아 치료 난도가 매우 높은 환자군에 해당한다.
지난해 발표된 제3차 신생아중환자실 적정성 평가 결과에 따르면 500g 미만 신생아의 생존율은 26.1%에 불과하다. 300g대 극초미숙아 생존율은 1% 미만으로 알려져 있다.
유주양은 의료진의 집중적인 치료와 부모의 헌신적인 돌봄을 통해 꾸준히 회복했고 지난 9월 신생아중환자실에서 백일잔치를 할 만큼 건강해졌다. 체중이 약 4㎏에 이르자 자가 호흡과 수유가 가능해졌고 마침내 퇴원하게 됐다.
유주양의 부모는 “출생 당시 너무 위험한 상태였기 때문에 기쁨보다는 슬픔이 컸지만 의료진이 정성으로 돌봐주고 유주도 의지를 갖고 살아줘서 너무 고맙다”며 “앞으로는 아프지 않고 자라줬으면 하는 게 가장 큰 바람”이라고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
