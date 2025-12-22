충남도, 일본서 바이어 발굴·지역 제품 홍보
충남도는 19∼22일 일본 도쿄에서 지역 제품 홍보와 바이어 발굴을 위해 ‘충남-일본 글로벌 파트너스 데이’를 개최했다고 밝혔다.
이번 행사는 도 일본사무소를 중심으로 도내 기업과 일본 바이어 간 협력 기반을 강화하고, 내년 4월 개최하는 ‘바이어 초청 수출 상담회’의 성공을 위한 사전 인적 관계망을 확보하기 위해 마련했다.
최근 일본 내 식품·미용·생활소비재 분야 케이(K)-제품 수요가 꾸준히 확대되면서 일본 시장에서 지역 기업의 제품 품질과 기술 경쟁력이 주목받을 기회가 늘고 있다고 도는 설명했다.
도는 지난 19일 관계기관 소통(네트워킹) 행사를 진행하고, 20일 현지 기업을 방문했다. 21일에는 현지 시장 조사에 나섰고, 22일 바이어를 대상으로 설명회를 추진하는 등 4일간 현지 맞춤형 일정을 소화했다.
마지막 날인 22일에는 도쿄 게이오 호텔에서 도 일본사무소가 주관하는 사업 설명회를 통해 충남 우수제품 홍보, 도 일본사무소 사업 안내, 바이어 초청 수출 상담회 홍보 등을 진행했다.
도는 장기간의 신뢰 구축을 중시하는 일본 바이어들의 성향에 맞춰 내년 수출 상담회 진행에 앞서 도내 기업과 바이어 간 직접적인 접촉면을 확대하고 연계 기회를 강화했다고 자평했다.
도 관계자는 “이번 행사는 내년 수출 상담회 개최 전 일본 현지 바이어와의 접점을 대폭 확대해 충남 우수제품에 대한 신뢰도와 인지도를 높이고자 추진했다”며 “신뢰를 기반으로 장기적인 협력이 가능한 일본 시장에서 충남 기업이 실질적이고 지속 가능한 수출 성과를 내고 자리잡을 수 있도록 아낌없이 지원할 것”이라고 말했다.
