인천시, 광역시도 재정비 고시…76개 노선으로 확대
인천시는 22일 송도·청라국제도시 및 계양 테크노밸리(TV) 개발계획, 고속도로 건설 및 교통혼잡도로 개선사업계획 등 국가 상위계획을 반영한 광역시도 노선 체계 재정비를 고시했다고 22일 밝혔다.
이번 재정비를 통해 광역시도는 68개 노선, 총연장 891㎞에서 76개 노선, 931㎞로 확대된다.
송도11공구, 계양 TV, 청라·서창 등 대규모 개발이 진행 중인 지역을 중심으로는 신규 노선이 다수 지정됐다. 송도에는 83·85·87호선 3개 노선이 신설돼 내부 도로망이 보다 촘촘히 연결된다. 계양 TV에는 남북·동서축을 구성하는 81·82호선 2개 노선이 새롭게 반영됐다.
또 청라·북항 일대에는 도시 확장과 물류 수요 증가에 대응하기 위해 79·80호선 2개 노선이 지정됐고, 서창2지구의 공용 중인 도로인 서창남로·서창방산로, 서창순환로 등 2개 노선(88·89호선)도 신규로 광역시도에 포함됐다.
이와 함께 계양∼강화 고속도로와 연계되는 강화군 내가면 외포리부터 선원면 신정리까지의 군도 및 면도가 광역시도 60호선으로 지정(승격)되면서 강화지역 접근성 향상과 교통 혼잡 완화가 기대된다.
기존 노선 중 13개 노선은 기점·종점 및 선형이 조정됐다. 1호선은 오류동에서 북성동까지 기점이 연장됐으며, 37호선은 불로동까지 종점이 연장돼 도시 간선축 기능이 강화됐다. 44·68호선은 교통혼잡도로 개선계획과 영종∼신도 평화도로 개통 등 상위계획을 반영해 선형이 조정됐고, 30호선은 기점이 청라에서 석남으로 축소됐다.
시는 이번 재정비를 내년 상반기 수립 예정인 ‘제3차 인천시 도로건설·관리계획’에 반영해 향후 도로 정책의 기본 방향으로 활용할 계획이다. 아울러 관련 정보를 인천시 ‘스마트GIS인천’에 등재해 공공업무 활용도를 높이고 시민 누구나 쉽게 확인할 수 있도록 정보 제공 체계를 구축했다.
장철배 시 교통국장은 “이번 광역시도 재정비는 개발사업과 미래 교통 여건 변화를 반영해 체계적인 도로망 확충을 위한 선제적 과정”이라며 “광역축과 간선축 간 연결이 강화돼 시민 이동 편의가 더욱 개선될 것”이라고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
