인천시, 광역시도 재정비 고시…76개 노선으로 확대

광역시도 노선도. 인천시 제공

송도11공구, 계양 TV, 청라·서창 등 대규모 개발이 진행 중인 지역을 중심으로는 신규 노선이 다수 지정됐다. 송도에는 83·85·87호선 3개 노선이 신설돼 내부 도로망이 보다 촘촘히 연결된다. 계양 TV에는 남북·동서축을 구성하는 81·82호선 2개 노선이 새롭게 반영됐다.

시는 이번 재정비를 내년 상반기 수립 예정인 ‘제3차 인천시 도로건설·관리계획’에 반영해 향후 도로 정책의 기본 방향으로 활용할 계획이다. 아울러 관련 정보를 인천시 ‘스마트GIS인천’에 등재해 공공업무 활용도를 높이고 시민 누구나 쉽게 확인할 수 있도록 정보 제공 체계를 구축했다.