[속보] 특검, ‘김건희 집사’ 김예성에 징역 8년 구형
김건희 여사 관련 의혹을 수사해온 민중기 특별검사팀이 회삿돈을 횡령한 혐의로 기소된 ‘김건희 집사’ 김예성씨에게 징역 8년과 추징금 약 4억3000만원을 구형했다.
특검팀은 22일 서울중앙지법 형사26부(재판장 이현경) 심리로 열린 김씨의 특정경제범죄가중처벌법상 횡령 혐의 사건의 결심공판에서 재판부에 이같이 요청했다.
특검팀은 “피해액이 거액임에도 불구하고 김씨가 혐의를 부인하고 있는 등 피해 복구가 어렵다”며 “김씨는 범죄수익금으로 시가 30억원 상당의 부동산 및 주식을 취득했고, 베트남 도피 중에도 5성급 호텔에 머무르는 등 자신을 위해 소진했다”고 지적했다.
이에 김씨 측은 “이번 사건은 김건희와 관련 없는 개인의 횡령 혐의 사건으로, 특검 수사 대상이 아니기에 공소 기각이 돼야 한다”고 반박했다.
김 여사 일가 ‘집사’로 불린 김씨는 이른바 ‘집사 게이트’의 핵심 인물로 꼽힌다. 집사 게이트란 김씨가 설립하고 지분까지 가진 렌터카업체 IMS모빌리티가 2023년 사모펀드 운용사 오아시스에쿼티파트너스를 통해 카카오모빌리티와 HS효성, 신한은행 등 기업으로부터 184억원을 부당하게 투자받았다는 의혹이다.
김씨는 이 과정에서 조영탁 IMS모빌리티 대표와 함께 24억3000만원을 횡령한 혐의로 지난 8월 구속 기소됐다.
투자 당시 IMS모빌리티는 사실상 자본잠식 상태로, 특검팀은 투자 주체들이 김씨와 김 여사의 친분을 생각해 보험성이나 대가성 자금을 제공했다고 의심하고 있다. 다만 현재까지 김 여사와의 연관성은 규명하지 못한 것으로 알려졌다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
